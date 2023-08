Bezpečnostní výbor dnes projedná návrh na jmenování ředitele GIBS

Praha - Vládní návrh na jmenování ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) dnes projedná sněmovní bezpečnostní výbor. O tom, kdo by měl stávajícího šéfa inspekce Radima Dragouna nahradit, dosud vláda neinformovala, podle dřívějších informací serveru lidovky.cz by měl útvar nově vést dosavadní náměstek ředitele Vít Hendrych. Od nástupu Dragouna do funkce uplyne v pátek pět let, minulý týden zvítězil ve výběrovém řízení na pozici olomouckého vrchního státního zástupce.

Inspekce prověřuje a stíhá příslušníky policie, celní správy a vězeňské služby, u občanských zaměstnanců se zajímá o trestné činy spáchané v souvislosti s výkonem pracovních úkolů. Vznikla v roce 2012. Ředitele GIBS jmenuje a odvolává předseda vlády, a to na návrh kabinetu a po projednání v bezpečnostním výboru. Mluvčí vlády Václav Smolka na konci července uvedl, že o procesu jmenování nového šéfa inspekce bude vláda včas informovat.

Dragouna doporučila v pátek výběrová komise na pozici vrchního státního zástupce v Olomouci. Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž následně uvedl, že ho v nejbližších dnech navrhne ke jmenování ministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS). Blažek ve středu novinářům řekl, že se s Dragounem zatím nesetkal a že čeká na písemné oznámení.