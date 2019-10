Běžně nepřístupné státní objekty dnes navštívily tisíce lidí

Praha - Tisíce lidí si dnes v Praze nenechaly ujít možnost nahlédnout do státních budov, které nejsou běžně přístupné. Víc než 2500 lidí zavítalo do Senátu, další tisícovky si prohlédly Poslaneckou sněmovnu a Kramářovu vilu, která slouží jako rezidence českých premiérů. Zájemcům se ve státní svátek připomínající vznik samostatného Československa otevřely také reprezentační prostory Obecního domu, budovy tří ministerstev a některé objekty magistrátu.

Veřejnosti se dnes otevřely senátní Valdštejnský a Kolovratský palác na Malé Straně s několika výstavami připravenými k letošnímu výročí 30 let svobody. "Mimořádnému zájmu návštěvníků se těšila výstava v Rytířské síni Valdštejnského paláce o životě a odkazu kardinála Tomáše Špidlíka, který by se v letošním roce dožil sta let a kterému minulý režim nedovolil návrat do vlasti. Stalo se tak až po sametové revoluci," uvedla Denisa Čermáková z odboru vnějších vztahů Senátu.

V Mytologické chodbě Valdštejnského paláce si zájemci prohlédli panelovou expozici k 30. výročí svatořečení Anežky České. V doprovodu průvodců mohli navštívit také Hlavní sál a Jednací sál, kde se odehrávají schůze Senátu. V Kolovratském paláci mohli nahlédnout například do Zeleného salonku, který sloužil i jako zasedací místnost předválečné i protektorátní vlády. Ve Výstavní síni Senátu je až do 1. prosince otevřena expozice k 30. výročí svobodného skautingu.

Do Poslanecké sněmovny zavítalo při dnešním dni otevřených dveří podle informací tiskového odboru 1260 lidí. Mohli si prohlédnout reprezentační sály, zasedací místnosti a kanceláře některých parlamentních výborů. Poprvé byl pro veřejnost k vidění velký portrét prvního předsedy československého parlamentu Františka Tomáška zapůjčený od Národního muzea.

Kramářovu vilu v Letenských sadech navštívilo 1736 lidí, odpoledne mezi ně přišel premiér Andrej Babiš (ANO), uvedl odbor komunikace úřadu vlády. Spatřit mohli jídelnu zdobenou byzantskými motivy, pracovnu Karla Kramáře, kulečníkový sál ve staroruském stylu a opravenou terasu s výhledem na Prahu.

V Obecním domě na zájemce čekala prohlídka prvního reprezentačního patra s výkladem ve Smetanově síni a promítáním dokumentu o této secesní budově ve Sladkovského sále. V Obecním domě se udály všechny klíčové události kolem vyhlášení samostatnosti. Vše vyvrcholilo 28. října 1918 vpodvečer, kdy Národní výbor slavnostně přijal v Grégrově sále zákon o zřízení samostatného československého státu a vydáním Manifestu k národu vyhlásil československou samostatnost.

V budově ministerstva průmyslu a obchodu na zájemce čekala i návštěva běžně nepřístupné prosklené kopule, reprezentativních salonků či pracovny ministra. Dveře veřejnosti otevřelo také ministerstvo zemědělství a podruhé ministerstvo práce a sociálních věcí. Lidé si dnes mohli prohlédnout i rezidenci pražského primátora, Novou radnici na Mariánském náměstí a poprvé také Škodovy salonky ve Škodově paláci v Jungmannově ulici.