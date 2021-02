Běžkyně Smutná dojela Marcialongu jedenáctá, Pliska byl 21.

Trentino (Itálie) - Běžkyně na lyžích Kateřina Smutná dojela jedenáctá do cíle sedmdesátikilometrové Marcialongy. Z českých mužů byl v dalším závodu seriálu Visma Ski Classics nejlepší jednadvacátý Jiří Pliska.

Zvítězili Švédka Lina Korsgrenová v čase 3:27:13,7 hodiny a její krajan Emil Persson. Trať s cílem v Cavalese zdolal za 3:11:09,7 a vyhrál o pouhé tři desetiny před Norem Tordem Asleem Gjerdalendem.

Smutná ztratila na vítězku sedm minut. "Prvních pětačtyřicet kilometrů jsem měla super lyže, ale jak byl pak sníh mokrý, tak se trošku zastavily. Bohužel se nám stalo to samé co minulý rok, takže trochu smůla," řekla Smutná v tiskové zprávě. "V závěru už jsem nejela úplně naplno, protože za čtrnáct dnů bude Jizerská padesátka. Hlavně jsem chtěla dojet, Marcialonga se prostě nebalí," dodala.

Adéla Boudíková jela proslulý závod znovu po pěti letech a skončila šestnáctá s odstupem třinácti minut. Klára Moravcová obsadila 24. místo. Z mužů se do třicítky vešli i 27. Fabián Štoček a o místo za ním matador Stanislav Řezáč.

Korsgrenová a Persson mají šanci vyhrát nový běžecký Grand Slam, který vedle Marcialongy tvoří Jizerská padesátka, švédský Vasův běh a norský Birkenbeiner. Za všechny tyto triumfy, což se v jedné sezoně nikomu nepovedlo, je vypsaná dotace 100 tisíc eur, 2,6 milionu korun. Pokud by to dokázali oba, prémii by si rozdělili na půl.

Seriál Ski Classic pokračuje 14. února Jizerskou padesátkou, kterou můžou jet pouze profesionálové. Amatéři nedostali ke startu z Bedřichova výjimku z opatření proti šíření koronaviru od ministerstva zdravotnictví.

Výsledky Marcialongy, závodu Ski Classics v dálkovém lyžování (70 km)

Muži: 1. Persson (Švéd./Lager 157) 3:11:09,7, 2. Gjerdalen (Nor./XPND) -0,3, 3. Vokujev (Rus./Russian Winter Team) -2,7, ...21. Pliska (ČR/Silvini Madshus) -1:36,3, 27. Štoček (ČR/Vltava Fund) -2:05,9, 28. Řezáč (ČR/Slavia pojišťovna) -2:19,1.

Průběžné pořadí (po 3 závodech): 1. Persson 570, Kardin (Švéd./Ragde Eiendom) 520, 2. Vokujev 500, ...24. Pliska 125.

Ženy: 1. Korsgrenová (Švéd./Ramudden) 3:27:13,7, 2. Fletenová (Nor./Koteng) -9,6, 3. Dahlová (Švéd./Ramudden) -45,5, ...11. Smutná (ČR/eD system Bauer) -7:03,7, 16. Boudíková (ČR/Vltava Fund) -13:02,1, 19. Grohová (ČR/Silvini Madshus) -16:12,8, 24. Moravcová -21:21,3, 26. Hujerová (obě ČR/Slavia pojišťovna) -33:19,9.

Průběžné pořadí (po 3 závodech): 1. Korsgrenová 670, 2. Fletenová 550, 3. Dahlová 500, ...6. Smutná 320, 13. Grohová 173, 20. Hujerová 123, 22. Boudíková 97.