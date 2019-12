Běžkyně Razýmová odstoupila z Tour de Ski

Toblach (Itálie) - Běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová končí na Tour de Ski. Nejlepší Češka v průběžném pořadí Světového poháru odstoupila z etapového závodu kvůli střevním problémům a zvýšené teplově.

"Od začátku Tour nebyla Katka zdravotně úplně v pořádku. V pondělí jí k tomu navíc stoupla teplota. Dnes ráno už se cítila líp, nicméně jsme se rozhodli, že nebudeme riskovat zbytek sezony," vysvětlil trenér žen Jan Franc.

Razýmová, která zahájila sezonu senzačně třemi umístěními v desítce v distančních závodech, se necítila dobře už před sobotním startem v Lenzerheide. "Od začátku Tour se potýkám se střevními problémy, včera to vygradovalo a s doktorem jsme si řekli, že už nejsem schopna dál pokračovat na Tour," řekla Razýmová.

"Ze začátku jsem si myslela, že je to zapříčiněné nervozitou. Bylo to takové střídavé. Ale včera už se k tomu přidala teplota a opravdu mi nebylo dobře. Bylo tedy jasné, že to nebyla nervozita, ale viróza," dodala.

Nyní se osmadvacetiletá běžkyně zkusí dát dohromady na Světový pohár v Novém Městě na Moravě, kde budou na programu 18. a 19. ledna desítka klasicky a stíhačka volně. "Chceme, aby byla doma co nejlépe připravená," dodal Franc.

Dnes je v Toblachu na pořadu třetí etapa. Muži odpoledne poběží 15 km a ženy deset kilometrů volnou technikou.

Po dvou závodech v Lenzerheide jsou v čele průběžného pořadí sedmidílného seriálu Johannes Hösflot Klaebo a Natalja Něprjajevová. Favorizovaný Nor po vítězství v nedělním sprintu vede o více než půl minuty, zatímco ruská běžkyně má před druhou Slovinkou Anamarijí Lampičovovou k dobru jedinou sekundu.

Z českých reprezentantů jsou nejvýše 29. Michal Novák a jeho sestra Petra, která v obou dosavadních závodech Tour bodovala a celkově je pětadvacátá. Pozici nejlepší české běžkyně bude hájit proti Kateřině Janatové, která v nedělním sprintu obsadila životní 18. místo.