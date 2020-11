Běžkyně Razýmová byla na desítce 27., vyhráli Johaugová a Klaebo

Ruka (Finsko) - Běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová skončila sedmadvacátá na klasické desítce Světového poháru ve finské Ruce. Michal Novák doběhl v závodu na 15 km jako nejlepší z Čechů těsně za bodovanou třicítkou na 32. místě. Zvítězila favorizovaná Norka Therese Johaugová, mužům kraloval její krajan Johannes Hösflot Klaebo.

Razýmová před rokem šokovala v Ruce na stejné trati pátým místem, ale letos se jí tolik nedařilo. Na všech mezičasech se pohybovala ve třetí desítce, chvilku jí hrozilo, že z bodované třicítky vypadne, ale nakonec dojela na 27. pozici.

"S výsledkem určitě nemůžu být spokojen. Doufal jsem, že se budeme pohybovat výš. Nejde ale dělat závěry na základě jednoho závodu, podrobné hodnocení budeme dělat až po první periodě," řekl trenér žen Jan Franc v tiskové zprávě.

Na Johaugovou česká jednička ztratila přes minutu a půl. Druhá za Norkou skončila Švédka Frida Karlssonová a třetí byla její krajanka Ebba Anderssonová. "Tratě jsou tady hodně těžké, ale zvládla jsem to a jsem strašně ráda, jak dobře jsem novou sezonu odstartovala," řekla Johaugová po 74. vítězství v závodu SP.

Novák závod rozběhl nadějně. V první polovině se pohyboval ve třetí desítce, nakonec ho od bodované třicítky dělilo 3,3 sekundy. Další body po pátečním sprintu nepřidal ani Luděk Šeller, který doběhl na 71. místě.

"Dnes se povedla máza na stoupání. Děkuju servisu! Myslím, že jsem podal velmi dobrý výkon. Čekal jsem, že to vyjde do 30. místa. Bohužel nevyšlo," posteskl si Novák v tiskové zprávě. "Na prvních závodech je vždy každý v top formě a je skutečně náročné se prosadit. Mrzí mě to, byli prostě lepší," dodal.

Trojnásobný olympijský vítěz Klaebo po druhém místě v úvodním sprintu vyhrál s náskokem 15,2 sekundy před Rusem Alexejem Červotkinem, připsal si 38. úspěch v SP v kariéře a do nedělní stíhačky vyrazí jako lídr finské trojdílné minisérie z prvního místa s náskokem 26 sekund před Rusem Alexandrem Bolšunovem. Obhájce křišťálového glóbu dnes doběhl třetí.

Kateřina Janatová obsadila 55. místo, Petra Nováková 61., o čtyři pozice za ní skončila Petra Hynčicová a Tereza Beranová byla poslední 72. Adam Fellner skončil mezi muži na 63. příčce.

Závody SP v běhu na lyžích v Ruce:

Muži - 15 km klasicky:

1. Klaebo (Nor.) 34:04,6, 2. Červotkin -15,2, 3. Bolšunov (oba Rus.) -18,0, 4. Iversen (Nor.) -19,8, 5. Niskanen (Fin.) -21,7, 6. Musgrave (Brit.) -32,8, 7. Semikov -33,2, 8. Bělov -37,7, 9. Poroškin (všichni Rus.) -42,3, 10. Holund (Nor.) -47,2, ...32. Novák -1:37,0, 63. Fellner -3:05,6, 71. Šeller (všichni ČR) -3:58,4.

Průběžné pořadí Ruka Triple: 1. Klaebo 36:10, 2. Bolšunov -26, 3. Iversen -31, ...30. Novák -2:12, 63. Fellner -3:50, 69. Šeller -4:32.

Pořadí SP (po 2 z 33 závodů): 1. Klaebo 96, 2. Bolšunov a Iversen oba 86, 4. Hakola (Fin.) 54, 5. Valnes 50, 6. Taugböl (oba Nor.) 48, ...34. Šeller 9, 40. Novák 2.

Ženy - 10 km klasicky:

1. Johaugová (Nor.) 25:01,4, 2. Karlssonová -21,8, 3. Anderssonová (obě Švéd.) -26,0, 4. Sorinová -26,1, 5. Něprjajevová (obě Rus.) -30,3, 6. Niskanenová (Fin.) -44,9, 7. T. Wengová (Nor.) -45,5, 8. Brennanová (USA) -46,6, 9. Fosseholmová (Nor.) -50,2, 10. Dahlqvistová (Švéd.) -52,5, ...27. Razýmová -1:33,9, 55. Janatová -2:55,3, 61. Nováková -3:11,4, 65. Hynčicová -3:46,9, 72. Beranová (všechny ČR) -4:27,3.

Pořadí SP (po 2 z 33 závodů): 1. Svahnová (Švéd.) 74, 2. Dahlqvistová 72, 3. Něprjajevová 65, 4. Karlssonová 62, 5. Sorinová 60, 6. L. Wengová (Nor.) 58, ...37. Razýmová 4.