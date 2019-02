Seefeld (Rakousko) - Norská běžkyně na lyžích Therese Johaugová získala na mistrovství světa v klasickém lyžování v Seefeldu druhé zlato. Po jasném triumfu ve skiatlonu ale musela v dnešní klasické desítce o titul bojovat. Devatenáctiletou Švédku Fridu Karlssonovou nakonec porazila o 12,2 vteřiny, bronz získala Norka Ingvild Östbergová. Nejlepší česká reprezentantka Kateřina Razýmová skončila na 37. místě s odstupem dvou a tři čtvrtě minuty. České skokanky skončily v soutěži družstevv prvním kole.

Třicetiletá Johaugová, která se před sezonou vrátila po dopingovém trestu, potvrzuje na šampionátu v Rakousku roli favoritky. V této zimě vyhrála všechny individuální závody, v kterých startovala. Svoji sbírku rozšířila o šestý individuální titul mistryně světa a celkově devátý. "Bylo to náročné. Bojovala jsem sama se sebou. Říkala jsem si, nevzdávej to, a jsem opravdu šťastná, že jsem to dokázala," řekla Johaugová.

Norka byla nejrychlejší na všech mezičasech, ale na dálku ji ohrožovala letošní dvojnásobná juniorská mistryně světa Karlssonová. Johaugová měla před Švédkou na mezičasu na 6,2 km náskok 7,7 vteřiny, ale o pět set metrů dál už vedla jen o 4,8 vteřiny. Ve zbytku trati ale dokázala přidat a potvrdila roli favoritky.

Karlssonová před letošním šampionátem startovala jen jednou ve Světovém poháru a na desítce v Cogne doběhla sedmá. V Seefeldu naznačila formu pátým místem ve skiatlonu, přesto je její stříbrná medaile překvapením šampionátu.

Druhá ze skiatlonu Östbergová dojela tentokrát třetí a bronz před Finkou Kristou Pärmäkoskiovou uhájila o 1,4 vteřiny.

Z dalších Češek dojela Sandra Schützová na 45. místě, Petra Hynčicová byla o tři pozice horší a šedesátá Kateřina Janatová ztratila na vítězku čtyři a půl minuty.

České skokanky skončily v soutěži družstev na MS v 1. kole

Reprezentace skokanek na lyžích ve složení Marta Křepelková, Štěpánka Ptáčková, Karolína Indráčková a Zdeňka Pešatová skončila na mistrovství světa v Seefeldu v soutěži družstev v prvním kole. V něm česká čtveřice obsadila deváté místo a od nejlepší osmičky pro závěrečnou část ji dělilo 32 bodů.

Ve vedení jsou Němky, které při premiéře této disciplíny na šampionátu vyhrály úvodní kolo o deset bodů před Norkami. Třetí místo patří Rakušankám.

Běh:

Ženy - 10 km klasicky: 1. Johaugová (Nor.) 27:02,1, 2. Karlssonová (Švéd.) -12,2, 3. Östbergová (Nor.) -35,6, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) -37,0, 5. Fähndrichová (Švýc.) -1:03,9, 6. Sedovová -1:04,9, 7. Něprjajevová (obě Rus.) -1:07,5, 8. Stadloberová (Rak.) -1:07,9, 9. Kallaová (Švéd.) -1:09,2, 10. Jacobsenová (Nor.) -1:09,4, ...37. Razýmová -2:44,8, 45. Schützová -3:22,2, 48. Hynčicová -3:38,1, 60. Janatová (všechny ČR) -4:30,7.

Skoky:

