Běžec na lyžích Pechoušek skončil ve sprintu 15., vyhrál Taugböl

Drážďany - Běžec na lyžích Jan Pechoušek si patnáctým místem ve sprintu v Drážďanech vylepšil maximum ve Světovém poháru. První triumf v kariéře oslavil Nor Haavard Solaas Taugböl a i čtvrtý sprint v sezoně ovládla Švédka Maja Dahlqvistová.

Vedle Pechouška, jehož dosavadním individuálním nejlepším výsledkem v SP bylo 19. místo ze sprintu, bodovali na trati 1300 metrů volnou technikou také osmnáctý Michal Novák, o místo za ním byl Luděk Šeller a Ondřej Černý obsadil 21. místo. Kateřina Janatová skončila třiadvacátá.

Českým barvám vyšla podobně jako loni dobře kvalifikace, Černý v ní zajel pátý čas, Janatová třináctý, ale ani tentokrát se nikomu nepodařilo projít ze čtvrtfinále.

Největší naději na postup skýtalo poslední čtvrtfinále mužů, v kterém jeli tři Češi. Jenže Černý z druhé pozice spadl. "Měl jsem neskutečné lyže a sjížděl z kopce lidi před sebou, což byla možná i příčina mého pádu, za který jsem si nejspíš mohl sám, což mě velice mrzí," řekl Černý. Pechoušek byl třetí před Šellerem a čas jim na postup do semifinále nestačil.

Novák obsadil ve svém čtvrtfinále čtvrté místo. "Možná jsem to podcenil a v zatáčkách jsem měl být průbojnější. Trať byla rychlá a prosolená, jelo se na ledu, takže to nebylo tolik o lyžování, ale o to těžší je pak finišovat z nějaké horší pozice," uvedl Novák.

Janatová skončila ve své rozjížďce pátá. "V Drážďanech je hodně taktická trať, na které se těžko předjíždí. Bohužel mi to nevyšlo podle mých představ," řekla Janatová zklamaně.

Už v kvalifikaci skončili Zuzana Holíková, Barbora Antošová, Petra Hynčicová a Tomáš Kalivoda.

Dahlqvistová vyhrála finále před krajankou Jonnou Sundlingovou, vítězkou kvalifikace. Třetí byla Slovinka Anamarija Lampičová. Taugböl ovládl kvalifikaci a vyhrál i všechny rozjížďky. Druhý skončil Ital Federico Pellegrino a pro třetí místo si doběhl Francouz Lucas Chanavat.

V neděli jsou na programu v Drážďanech sprinty dvojic, do kterých nastoupí týmy ve složení Luděk Šeller - Michal Novák, Tomáš Kalivoda - Jan Pechoušek, Petra Hynčicová - Kateřina Janatová a Zuzana Holíková - Barbora Antošová.

Muži: 1. Taugböl (Nor.) 2:15,02, 2. Pellegrino (It.) -0,15, 3. Chanavat (Fr.) -0,68, 4. E. Northug -1,22, 5. Skar (oba Nor.) -2,01, 6. Retivych (Rus.) -4,86, ...15. Pechoušek, 18. Novák, 19. Šeller, 21. Černý - všichni vyřazeni ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 49. Kalivoda (všichni ČR).

Průběžné pořadí SP (po 9 z 32 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 476 b., 2. Usťugov 315, 3. Bolšunov (oba Rus.) 267, 4. Jouve (Fr.) 258, 5. Taugböl 244, 6. Valnes (Nor.) 241, ...13. Novák 154, 52. Černý 29, 62. Šeller 22, 72. Pechoušek 16, 96. Kalivoda 7.

Ženy: 1. Dahlqvistová 2:33,36, 2. Sundlingová (obě Švéd.) -0,43, 3. Lampičová (Slovin.) -0,64, 4. Skistadová -1,64, 5. Myhrvoldová (obě Nor.) -3,03, 6. Urevcová (Slovin.) -6,15, ...23. Janatová - vyřazena ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 32. Holíková, 33. Antošová, 40. Hynčicová (všechny ČR).

Průběžné pořadí SP (po 9 z 32 závodů): 1. Dahlqvistová 439, 2. Karlssonová (Švéd.) 400, 3. Johaugová (Nor.) 375, 4. Brennanová 328, 5. Digginsová (obě USA) 299, 6. Lampičová 221, ...48. Janatová 36, 69. Beranová 13, 92. Hynčicová 2, 93. Nováková (všechny ČR) 2.