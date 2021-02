Běžcům na lyžích Šellerovi s Novákem těsně unikly stupně vítězů

Ulricehamn (Švédsko) - Čeští běžci na lyžích Luděk Šeller a Michal Novák skončili o dvě setiny čtvrtí ve sprintu dvojic volnou technikou na Světovém poháru v Ulricehamnu. Jejich reprezentační kolegyně Kateřina Razýmová a Kateřina Janatová byly ve Švédsku šesté.

Finišman české dvojice Novák bojoval o první pódiové umístění v SP do posledních centimetrů. Devátý muž ze sobotního individuálního sprintu svedl v cílové rovince souboj se dvěma Švédy a s Johanem Höggströmem v závěrečném telemarku do cíle prohrál ve fotofiniši o pouhé dvě setiny.

"V posledním kole to bylo hodně o hledání pozice, možná se dalo dostat ještě výš, ale stejně jsem si do cílové rovinky věřil na medaili. Cítil jsem, že Švéda dokonce předjíždím, ale bohužel mi nevyšel krok do telemarku. I tak je to celkově hodně dobré," vylíčil na svazovém webu Novák a pochválil i parťáka a servismany. "Luděk jel úplně neskutečně. A mně pomohly díky práci servisu lyže. Celkově závod hodnotím naprosto skvěle, jsem tím výsledkem až překvapený," řekl.

Šeller se zaměřil při svém závěrečném úseku, aby české barvy udržel v kontaktu a Novákovi předal v nadějné pozici. "Po startu jsem se dokonce ocitl na čelní pozici, s tím jsem ani nepočítal, ale nejelo se vysoké tempo, tak se na mě nikdo netlačil. Pak jsem se snažil spíš držet za nimi, abychom si udrželi pozici do závěru. Myslím, že můžeme být s výkonem spokojení a výsledek je super," pochvaloval si Šeller.

V ženském závodě finišovala Janatová v závěru sedmičlenné vedoucí skupiny a porazila Norku Mathilde Myhrvoldovou. Za vítězkou zaostala jen o 1,37 sekundy. "Za šesté místo jsme rády, ale zároveň se říkám, že 1,3 vteřiny je strašně málo a že jsme tam mohly být. Byl to fakt jen kousek," zalitovala trochu česká finišmanka.

"Šesté místo je skvělé i s ohledem na to, že jsme postoupily do finále až z desátého místa. Ve finále se mi pak jelo o poznání lépe než v semifinále, takže jsem mohla Katce k tomu výsledku víc přispět i já. Z té únavy, která ve mně byla po delším tréninkovém období, se totiž rozjíždím pomaleji," doplnila Razýmová.

Další dvě české dvojice se do finálové desítky nedostaly. Petra Hynčicová s Terezou Beranovou skončily v semifinále časem první pod čarou právě za Ryzýmovou a Janatovou. Druhý mužský tým Tomáš Kalivoda, Jan Pechoušek byl celkově šestnáctý.

Při neúčasti elitních norských reprezentantů či ruského lídra SP Alexandra Bolšunova zvítězili Italové Francesco de Fabiani, Federico Pellegrino a Slovinky Eva Urevcová a Anamarija Lampičová.

Světový pohár má za dva týdny pokračovat závody v Novém Městě na Moravě. Generálku na mistrovství světa ale ohrožuje povinnost pětidenní karantény po příjezdu do Česka z velmi rizikových zemí.

SP v běhu na lyžích v Ulricehamnu - sprint dvojic volně:

Muži: 1. De Fabiani, Pellegrino (It.) 18:29,00, 2. Hediger, Furger (Švýc.) -1,10, 3. Westberg, Häggström (Švéd.) -1,61, 4. Šeller, Novák (ČR) -1,63, 5. Grate, Svensson (Švéd.) -2,04, 6. Hamilton, Bolger (USA) -3,11, ...16. Kalivoda, Pechoušek (ČR) - vyřazeni v semifinále.

Ženy: 1. Urevcová, Lampičová (Slovin.) 19:40,18, 2. Dahlqvistová, Svahnová (Švéd.) -0,18, 3. Van der Graaffová, Fähndrichová (Švýc.) -0,25, 4. Maubetová Bjornsenová, Digginsová (USA) -0,31, 5. Sundlingová, Falková (Švéd.) -1,26, 6. Razýmová, Janatová -1,37, ...11. Hynčicová, Beranová (všechny ČR) - vyřazeny v semifinále.