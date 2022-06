Běžci od hlavy po paty poprášení různými barvami proběhli centrem Kroměříže

Kroměříž - Běžci od hlavy po paty poprášení různými barvami dnes proběhli centrem Kroměříže. Zapojili se do Vybarveného běhu, který se ve městě uskutečnil popáté. V předchozích dvou letech se akce nemohla konat kvůli opatřením souvisejícím s pandemií koronaviru. Registrovaných běžců bylo 1450, řekl dnes ČTK starosta Kroměříže Jaroslav Němec (Nezávislí).

"Jsem rád, že lidé po dvou letech nezapomněli a přišli. Návštěva je velká. Lidi se chtějí bavit a to je dobře," uvedl starosta. Zábava a propagace zdravého životního stylu, aktivního pohybu a rekreačního sportu jsou cílem Vybarveného běhu. Při akci nejde o dosažený čas, někteří účastníci neběželi,ale šli, zapojily se i menší děti, nechyběly maminky s kočárky.

Lidé se již před startem poprášili barvami, při běhu je na sportovce házeli také pořadatelé i účastníci sami na sebe navzájem. "Jde o to se vybarvit. Pobavit sebe i své přátele," řekl dnes ČTK mluvčí radnice Jan Vondrášek. Barvy jsou zdravotně nezávadné a v přírodě odbouratelné. Nechyběla stanoviště, kde lidé probíhali nafouknutými balonky, bublinkami, stříkala na ně také voda.

Trasa běhu vedla z Velkého náměstí ulicemi v centru města, celková délka byla necelých pět kilometrů. Běžci však také mohli absolvovat jen jeden okruh a kratší trasu. Běh si užila například skupina kamarádek, které přijely ze Zlína. Jedna z nich Vybarvený běh v Kroměříži běžela již dříve a nyní dala registraci jako dárek kamarádce. "Je to taková zábava, pohoda s kamarády, jde o to si to užít," řekla mladá žena. Startovné bylo 150 korun, běžci dostali tričko s logem běhu, startovní číslo, plastové sluneční brýle a jedno balení práškové barvy.

Vybarvený běh je od roku 2016 jednou z hlavních součástí turistické sezony v Kroměříži. Dosud posledního se v roce 2019 zúčastnilo bezmála 2000 běžců.