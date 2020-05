Běžci mohou znovu začít závodit, třeba do kopců v Praze a okolí

Praha - V příštím týdnu po pondělním uvolnění vládních omezení kvůli pandemii koronaviru bude moci začít běžecká sezona. Povolené budou akce za účasti maximálně sta osob a například v neděli 17. května odstartuje v Jarově u Prahy Listonošův krpál ze seriálu Běhy do kopce v Praze a okolí. Bude to ale jeden z mála malých závodů, které se příští víkend uskuteční. Řadu dalších pořadatelé už dříve zrušili nebo odložili. Organizátoři se často obávají, zda je reálné předepsané podmínky splnit.

Vláda nejdříve prezentovala, že organizované sportovní akce povolí až 8. června a omezí je na 50 lidí. Pak termín posunula na 25. květen a povolenou kvótu nechala otevřenou pro další jednání. Rozhodnutí o uvolnění podmínek od 11. květnu bylo zveřejněno 1. května.

V té době už spousta běžeckých akcí z termínové listiny na víkend 16. a 17. května zmizela. Pořadatelé pražských běhů do vrchu zareagovali pružně a závod, který loni dokončilo 67 účastníků, se rozhodli uspořádat.

Závodníci ale musejí respektovat zvláštní pravidla. Povinná je online registrace nejpozději 24 hodin před startem. Na místě se pouze zaplatí třicetikorunové startovné a vyzvedne číslo. V prostoru startu a cíle musejí mít běžci roušky a nemohou si brát doprovod.

Mimořádným okolnostem by měli přizpůsobit i své chování na trati do Zvole. "Je zakázáno plivat a prskat na soupeře a vlastně raději neběhejte moc rychle, ať tolik nefuníte. Stejně tak zapomeňte na uznalé potřesení rukou soupeřům v cíli - to jsou dnes už překonané praktiky starých dobrých časů," uvedli pořadatelé na webu.

Možnost změřit síly s reálnými soupeři budou mít 17. května také běžci na Náchodsku. Lyžařský oddíl z Police nad Metují pořádá Běh sídlištěm a v neděli 3. května informoval na svém webu, že by se závod mohl uskutečnit.

Například pořadatel seriálu Běžec Vysočiny Bohumil Novák ale zatím závody nespustí, i když měl na 15. května naplánovaný Planderský běh. Na neuzavřené trase běžeckého závodu, což je u menších akcí běžné, je podle něj nemožné zajistit přítomnost jen 100 osob.

"Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury hovoří o přítomnosti závodníků, realizačních týmů, organizátorů, rozhodčích, pořadatelů, zástupců médií. Ale už ani slovo o divácích, rodinných příslušnících, náhodných příchozích. Nehodlám se pouštět do nejistého," uvedl na facebooku.

Lze očekávat, že další běžecké akce budou postupně přibývat. Podmínky konání běžeckých i dalších sportovních akcí pro veřejnost pod širým nebem vyjednává s vládními představiteli iniciativa Za zdravé Česko. Jeden z jejích iniciátorů Marek Tesař po úterním jednání s odborným týmem epidemiologa Rastislava Maďara uvedl, že je možné pořádat běhy i pro více než 100 lidí, pokud se startovní vlny nepotkají.

Po dalším uvolnění, které je naplánované na 25. května, by se mohl maximální počet účastníků hromadných akcí zvýšit. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve středu ve Sněmovně naznačil, že by mohly být povoleny akce do 500 lidí.