Běžci jsou největšími českými nadějemi na MS klasiků

Praha - Běžci na lyžích by měli být nejvíc vidět z české výpravy na mistrovství světa v klasickém lyžování. Do německého Oberstdorfu míří pětadvacet závodníků - dvanáct běžců, osm skokanů a pět sdruženářů.

Šampionát začne v nezvykle teplém počasí ve středu kvalifikacemi běžců a skokanek a první sady medailí se rozdají o den později. Téměř dvoutýdenní maraton závodů vyvrcholí v neděli 7. března tradičně závodem běžců na 50 km.

Do německého střediska se mistrovství světa vrací po 16 letech a na rok 2005 mají Češi jedinečné vzpomínky. Kateřina Neumannová tehdy slavila zlato na desítce volnou technikou, skokan Jakub Janda vybojoval stříbro a bronz a běžci Dušan Kožíšek s Martinem Koukalem získali bronz při premiéře sprintu dvojic.

Tentokrát by jakýkoliv medailový výsledek znamenal senzaci, ale umístění v desítce reálné je. Na boj se špičkou myslí především běžkyně Kateřina Razýmová. "Největší šance bude na volné desítce. Určitě má formu, aby se o to poprala," řekl kouč žen Jan Franc. "Pokud by se k ní připojil ještě někdo s umístěním v nejlepší dvacítce, byl by to super úspěch. To bych považoval za úspěšné mistrovství," dodal.

Vedle Razýmové se pokusí prorazit především ve sprintech Kateřina Janatová a Tereza Beranová. Na MS se představí i Petra Hynčicová a Petra Nováková.

Z mužů se letos daří Michalu Novákovi. V týmu jsou s ním Luděk Šeller, Jan Pechoušek, Ondřej Černý, Adam Fellner, Petr Knop a Jonáš Bešťák. "Pošilháváme alespoň po jednom umístění k desátému místu, to by bylo fantastický," řekl kouč Vasil Husák. Na mysli měl hlavně Nováka a doufal i ve finále v týmovém sprintu dvojic. "Nadchlo by mě být do šestého místa, ale musí se všechno sejít i se štěstím."

V běžecké stopě může hodně zamíchat pořadím počasí. Po mrazech přišlo oteplení a v Oberstdorfu je aktuálně až 18 stupňů. "Ze sněhu to dělá něco extrémně náročného a špinavého," řekl Husák a Franc dodal: "V těchto podmínkách platí, že čím lehčí, tím lepší. Katce by to asi mohlo vyhovovat, ale bude záležet i na lyžích."

Na můstcích se čeká více od žen, které budou poprvé skákat i na velkém můstku, než od mužů. "Ženské družstvo má v sezoně lepší výsledky a vzhledem k velmi mladému věku všech to pro ně bude především sbírání cenných zkušeností na vrcholných akcích," uvedl v tiskové zprávě šéf skokanů Jakub Janda.

Především třiadvacetiletá Karolína Indráčková a šestnáctiletá Klára Ulrichová by mohly vylepšit české maximum, kterým je 27. místo Michaely Doleželové z premiérového závodu skokanek na MS v Liberci v roce 2009. V nominaci jsou i osmnáctiletá Štěpánka Ptáčková a šestnáctiletá Veronika Jenčová.

Poprvé po čtrnácti letech bude na šampionátu chybět Roman Koudelka, který na začátku února absolvoval plastiku vazu v koleni. Češi budou skákat ve složení Viktor Polášek, Čestmír Kožíšek, Filip Sakala a Vojtěch Štursa.

Sdruženáři jedou v sestavě Tomáš Portyk, Ondřej Pažout, Jan Vytrval a Lukáš Daněk a při premiéře žen na MS se představí i šestnáctiletá Tereza Koldovská.

K favoritům prakticky ve všech disciplínách patří Norové. Této sezoně na můstcích vládne Halvor Egner Granerud, sdruženářům Jarl Magnus Riiber. Ve stopě sice Norové vynechali většinu SP, ale očekává se nadvládla Therese Johaugové a Johannese Klaeba, ale suverénem zimy byl doposud Rus Alexander Bolšunov.

Program MS v klasickém lyžování v Oberstdorfu: Středa 24. února: 12:30 5 km volně ženy - kvalifikace, 14:30 10 km volně muži - kvalifikace, 18:00 skoky střední můstek ženy - kvalifikace. Čtvrtek 25. února: 12:45 sprint klasicky muži a ženy - kvalifikace, 15:15 sprint klasicky muži a ženy - finále, 17:00 skoky střední můstek ženy. Pátek 26. února: 10:15/16:00 severská kombinace muži (střední můstek+10 km), 17:15 skoky družstva ženy, 20:30 skoky střední můstek muži - kvalifikace. Sobota 27. února: 10:00/15:30 severská kombinace ženy (střední můstek+5 km) 11:45 skiatlon 15 km ženy, 13:30 skiatlon 30 km muži, 16:30 skoky střední můstek muži. Neděle 28. února: 10:00/15:00 severská kombinace družstva muži, 11:00 sprint dvojic volně muži a ženy - kvalifikace. 13:00 sprint dvojic volně muži a ženy - finále, 17:00 skoky smíšená družstva. Pondělí 1. března: volný den. Úterý 2. března: 13:15 10 km volně ženy, 18:00 skoky velký můstek ženy - kvalifikace. Středa 3. března: 13:15 15 km volně muži, 17:15 skoky velký můstek ženy. Čtvrtek 4. března: 11:00/15:15 severská kombinace muži (velký můstek+10 km), 13:15 štafeta 4x5 km ženy, 17:30 skoky velký můstek muži - kvalifikace. Pátek 5. března: 13:15 štafeta 4x10 km muži, 17:00 skoky velký můstek muži. Sobota 6. března: 10:00/15:00 severská kombinace sprint dvojic muži, 12:30 30 km klasicky ženy, 17:00 skoky družstva muži. Neděle 7. března: 13:00 50 km klasicky muži.