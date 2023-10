Bez souhlasu islamistů z Teheránu by útok na Izrael nebyl, míní expert

Brno - Bez souhlasu islamistů z Teheránu by útok na Izrael podle Zdeňka Kříže z Fakulty sociálních studií brněnské Masarykovy univerzity nenastal. Válka Izraele s Hamásem a Hizballáhem proto podle něj může velmi rychle přerůst ve válku Izraele s Íránem. Kříž, který se specializuje na mezinárodní bezpečnostní organizace či bezpečnostní politiku, to ČTK napsal v analýze.

Odborník uvedl, že Írán v poslední dekádě věnoval mnoho času a úsilí do podpory jemu podřízených sil, které si postupně budoval za účelem útoku na Izrael. Jde o Hamás kontrolující pásmo Gazy a o mnohem početnější Hizballáh, jenž fakticky ovládá Libanon. Írán také stojí za dalšími militantními ozbrojenými formacemi působícími na území Iráku, Sýrie a Jemenu. Zároveň se Teherán podle odborníka dlouhodobě snaží podkopat arabsko-izraelské sbližování.

"Je vysoce pravděpodobné, že bez souhlasu islamistů z Teheránu by k sobotnímu útoku nedošlo. Válka s Hamásem a Hizballáhem proto může velmi rychle přerůst ve válku Izraele s Íránem. Pokud se konflikt takto rozšíří, bude Izrael bojovat nejméně na třech frontách," uvedl Kříž.

Pokud by to nastalo, boj proti Íránu bude podle Kříže pravděpodobně veden především údery letectva. V něm se Izrael může spolehnout na svoji jednoznačnou převahu, která mu zajišťuje téměř svobodu jednání. "Pokud se Tel Aviv rozhodne k válce, může způsobit Íránu citelné škody na jeho vojenských kapacitách a kritické infrastruktuře. Vzdálenost bude pro izraelské vojenské plánovače větším problémem než íránská protivzdušná obrana a íránské vzdušné síly. Možná uvidíme, zda vůbec a jak se Izraeli odvděčí Ázerbájdžán za jeho nezanedbatelnou vojenskou podporu v boji s Armény," poukázal Kříž. Doplnil, že izraelským vzdušným silám by řešení úkolu nepochybně ulehčilo využití ázerbájdžánských letišť. Naopak Izrael se musí připravit na íránské raketové údery.

Mnohem komplikovanější bude podle Kříže eliminace hrozby z Gazy. V pásmu Gazy, které Hamás ovládá od roku 2007, žijí zhruba dva miliony obyvatel a nachází se zde značné množství železobetonových budov. Místní podmínky tak vytvářejí příznivé prostředí pro obránce. "Pokud se Izrael rozhodne pásmo znovu získat pod svoji kontrolu, bude to možné pouze za cenu několikaměsíčních tvrdých bojů v městském prostředí s velkými ztrátami na živé síle a bojové technice. A v neposlední řadě bude stát před obdobnými hrozbami, které přispěly k tomu, že Izrael se z pásma Gazy v roce 2005 stáhl," uvedl Kříž.

Největším problémem pro izraelské vojenské plánovače je podle něj nepochybně eliminace Hizballáhu v Libanonu. Zde se podle něj nachází několik stovek tisíc tisíc takzvaných militantů, kteří jsou dobře vycvičeni a vyzbrojeni. "Pokud se Izrael skutečně rozhodne obnovit svůj odstrašující potenciál v regionu, bude to možné jenom za cenu vleklé války na několika frontách a při zmobilizování celé izraelské společnosti ve prospěch vítězství. Musí také počítat s tím, že protiizraelská fronta progresivních sil ve světě se rychle sešikuje a postaví izraelské vojenské akce na pranýř," míní Kříž.