Bez proudu je po bouřce na 75.000 odběratelů,nejvíce jich je na jihu Moravy

Praha - Bez dodávky elektrického proudu je v Česku po čtvrteční bouřce přes 75.000 odběrných míst. Nejhorší situace je na jihu Moravy, kde bouře způsobila největší škody. V okolí Hodonína, Břeclavi a Vyškova nemá elektřinu přes 40.000 odběratelů. Vyplynulo to z vyjádření mluvčí společnosti ČEZ Soni Holingerové pro ČTK a mluvčího společnosti EG.D ze skupiny E.ON Romana Šperňáka pro Českou televizi (ČT).

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) na twitteru doplnil, že nejvíce postižené jsou na Hodonínsku a Břeclavsku zejména obce Lužice, Hrušky, Mikulčice, Tvrdonice, Moravská Nová Ves.

Energetici z EG.D dnes ráno evidovali podle Šperňáka na celém svém distribučním území, kam vedle jižní Moravy patří mimo jiné Olomoucký či Zlínský kraj, 42 poruch na vedení vysokého napětí a přes 70.000 odběrných míst bez proudu. ČEZ má 11 poruch na vedení vysokého napětí, přičemž bez elektřiny je přes 5000 odběratelů. Dodávky proudu byly přerušeny na Vsetínsku, Frýdecko-Místecku, Karvinsku nebo v okrese Praha - západ, řekla ČTK Holingerová.

Šperňák ČT řekl, že Hodonínsko a Břeclavsko je bez proudu od čtvrtečního večera, kdy se oblastí prohnalo tornádo. Poruchy na dodávkách proudu na Vyškovsku se k tomu přidaly v noci po bouřce. Nejčastějším důvodem poruch jsou stromy popadané do elektrického vedení, někde silný vítr potrhal i samotné vodiče, což se podle Šperňáka stává ojediněle.

Energetici pracují podle Šperňáka na co nejrychlejší obnově dodávek proudu, přesný termín obnovy podle něj ale nelze říci. ČEZ obnovení dodávek proudu předpokládá podle Holingerové během dnešního dopoledne.

Na jižní Moravě jsou desítky mobilních vysílačů bez proudu

Na jižní Moravě jsou desítky mobilních vysílačů mimo provoz kvůli přerušené dodávce proudu. Několik základnových stanic v obcích Hrušky a Moravská Nová Ves tornádo zničilo. Operátoři na postižená místa instalují dieselové agregáty a mobilní základnové stanice. Vyplývá to z informací firem.

Infrastruktura zajišťující přenos televizního a rozhlasového vysílání nezaznamenala vážnější škody, pokrytí televizním a rozhlasovým signálem v postižených oblastech tak není nijak narušeno.

Výpadky se podle Českého telekomunikačního úřadu v současné chvíli týkají objemově menšího počtu zákazníků mobilních operátorů. Týmy techniků mobilních operátorů jsou již v terénu a ve spolupráci s jednotkami integrovaného záchranného systému pracují na nezbytných opravách telekomunikační infrastruktury a zajištění základní dostupnosti mobilních služeb.

V síti Vodafonu kolem půl čtvrté ráno, kdy byla situace nejhorší, bylo napříč republikou téměř 100 vysílačů nefunkčních. Nyní je to podle mluvčího Ondřeje Luštince zhruba 70 vysílačů, většinou kvůli výpadku napájení. Nejpostiženější bylo a je Hodonínsko a Břeclavsko.

"Naše vysílače v obcích Hrušky a Moravská Nová Ves byly fyzicky zničeny. Do těchto obcí jsme vyslali mobilní základnové vysílací stanice. Zároveň rekonfigurujeme naši síť, abychom pokryli postižené obce. Jde například o Moravskou Novou Ves. Obec Týnec už pokrytí díky dieselovému agregátu má. Do obce Lužice už jsme přivezli náhradní díly a vysílač právě opravujeme. Chceme pomoci i tím, že poskytneme naše služby lidem a firmám v nejvíce postižených oblastech zdarma," dodal Luštinec.

O2 ještě v noci na postižená místa vyslala techniky. Vysílače většinou nebyly významně poškozené, ale potýkají se s výpadky proudu, kdy záložní zdroje běží jen po omezenou dobu. "Co se týče vysílačů, tak primárně se spouští 2G, aby si lidé mohli zavolat (3G a 4G by v nejvytíženějších lokalitách zbytečně čerpalo energii z diesel agregátů). Na většině míst by měl být signál dostupný. Potíže ale mohou být v některých místech s kapacitou a lokálním přetížení sítě, kdy mnoho lidí volá v jeden čas. Proto také řešíme prioritizaci v síti pro složky jihomoravských hasičů," řekla ČTK Kateřina Mikšovská z tiskového oddělení. Všem zákazníkům, kteří v postižených oblastech trvale žijí, nebude O2 do konce léta účtovat žádné poplatky za služby, které u nás využívají.

U T-Mobilu dopoledne zasedá krizový štáb, který situaci vyhodnocuje. Již v noci operátor poslal přes neziskovou organizaci ADRA dar pět milionů Kč na záchranné práce, základní potřeby pro zasažené domácnosti a odstraňování škod.