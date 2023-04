Bez partnerů by klasická hudba byla spíše jen pro bohaté, říká ředitel AKH Kolář

Praha - Pokud by pořadatelé festivalů klasické hudby financovali koncerty prestižních orchestrů bez partnerů pouze ze vstupného, byly by tyto akce spíše jen pro bohaté posluchače. Například vstupenky na vystoupení Vídeňských harmoniků, které se uskuteční 13. září v Rudolfinu při festivalu Dvořákova Praha, stojí 2590 až 3990 korun. K pokrytí nákladů na honoráře a ubytování by bez pomoci soukromých a veřejných zdrojů i při stoprocentním zaplnění Dvořákovy síně cena vstupenky musela být až 9000 korun. ČTK to řekl ředitel Akademie klasické hudby (AKH) Robert Kolář.

Vysoké vstupné, které se odvíjí od nákladů, lze nastavit pouze u nejvyšší kategorie zahraničních orchestrů, mezi které kromě Vídeňských filharmoniků patří například Berlínská filharmonie nebo amsterdamský Concertgebouw. U méně proslulých orchestrů může být vstupné nižší, ovšem poměr mezi náklady a cenou vstupného zůstává stejný. Jen výjimečně se podaří, aby vstupné pokrylo téměř kompletní honorářové náklady. Většinou jde o recitály nebo komorní vystoupení.

"Jediné projekty, které jsou samofinancovatelné, jsou turné po sportovních halách, ale to je koncept, který je v klasické hudbě až na naprosté výjimky v podstatě nemožný," uvedl intendant AKH a ředitel festivalu Dvořákova Praha Jan Simon.

AKH je pořadatelem festivalu Dvořákova Praha, jehož rozpočet činí přibližně 60 milionů korun. Více než polovinu této částky tvoří honoráře pro umělce a jejich ubytování. Honoráře zahraničních umělců, do kterých se promítají kurzové vlivy, podle AKH meziročně vzrostly přibližně o pět procent, zatímco růst nákladů na české straně, jako je tisk, technická produkce, ubytování nebo pronájmy, sleduje inflační tempo ČR. V současné době činí téměř 17 procent, prognóza České národní banky očekává její pokles do jednociferné oblasti ve druhé polovině roku.

Šedesátimilionový rozpočet festivalu Dvořákova Praha pomáhá zajišťovat hlavní mecenáš, kterým je Karel Komárek Family Foundation, ministerstvo kultury, Hlavní město Praha a další soukromí dárci. Grant z ministerstva kultury letos činí 17,9 milionu korun, Praha poskytla 7,5 milionu korun. Jde o druhý rok čtyřletého grantu, kdy se každý rok suma zvyšuje o 500.000 korun.

"Bez finanční podpory by žádný festival klasické hudby v evropském kontextu nemohl existovat. Bez ní by vstupenky na tento typ uměleckých produkcí byly pro naprostou většinu milovníků umění nedostupné. Dvořákova Praha má velkou výhodu ve stabilních partnerech, takže máme jistotu při tvorbě dramaturgie na léta 2024 a 2025. Proto naše díky patří každému dárci i každému, kdo si zakoupí vstupenku na koncert, protože v současné době hospodářských potíží je realizace takové akce ještě náročnější než v době růstu," dodal ředitel AKH Kolář.