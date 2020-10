Bez karantény by byly zahlcené nemocnice, varuje Merkelová

Berlín - Německo muselo přistoupit k rázným karanténním opatřením, neboť do několika týdnů by zdravotnický systém zahltili pacienti s koronavirem. Dnes to v projevu ve Spolkovém sněmu prohlásila kancléřka Angela Merkelová, která obhajovala rozhodnutí zavést od pondělí 2. listopadu do konce měsíce rozsáhlou karanténní uzávěru. Projev Merkelové hlasitými výkřiky nesouhlasu přerušovali poslanci opoziční Alternativy pro Německo (AfD), zasáhnout musel nakonec předseda sněmu Wolfgang Schäuble.

"Až budou jednotky intenzivní péče v nemocnicích plné, bude pozdě něco dělat," řekla Merkelová. Varovala, že současné tempo šíření koronaviru, kdy se denní počet nových případů během týdne zdvojnásobil, by znamenalo zahlcení zdravotní péče do několika týdnů.

"Proto jsme se s premiéry spolkových zemí dohodli, že od 2. listopadu přikročíme k rozsáhlým omezením," uvedla Merkelová ke středečnímu jednání se zemskými premiéry. "Po dvou týdnech opatření vyhodnotím," řekla.

V projevu Merkelová prohlásila, že tvrdá karanténní opatření musela zavést vedle Německa i řada dalších evropských zemí. "Francie, Belgie, Nizozemsko, Česko, Polsko a mnoho, mnoho dalších," řekla. "Pro Evropu je pandemie samozřejmě obrovskou výzvou. U našich nejbližších sousedů v Evropě můžeme vidět, jak dramaticky se situace může vyvinout," uvedla.

Merkelová zdůraznila, že pandemie nemoci covid-19 postihuje všechny bez výjimky. "A je v našich rukách, jak se situace bude vyvíjet," řekla. "Naše demokratická společnost nyní čelí náročné zkoušce, a to nejen lékařské, ale i politické, hospodářské, sociální a psychické," uvedla s tím, že si je vědoma, že opatření jsou zásahem do svobod obyvatel a že postihnou slabé podniky. "Každý z nás ale musí přispět," dodala.

"Společně a jednotně, jen tak můžeme tuto historickou krizi přestát. Zima bude těžká, čtyři dlouhé měsíce, pak ale skončí," řekla.

Za velkou překážku v tažení proti koronaviru vidí Merkelová lži, spiklenecké teorie a populistické výkřiky, naopak kritiku a kritické debaty vítá. "To demokracii neoslabuje, ale naopak posiluje," řekla Merkelová, kterou opakovaně hlukem přerušovali poslanci AfD.

Šéf poslanců AfD Alexander Gauland v reakci na projev Merkelové žádal, aby o karanténních opatřeních, které označil za koronavirovou diktaturu, rozhodoval Spolkový sněm. Postup vlády považuje za přehnaný a za omezení osobních svobod. Jako řešení navrhuje důraznou ochranu rizikových skupin včetně vyčlenění nákupního času jen pro ně a naopak zrušení všech restrikcí pro ty, pro které koronavirus tak nebezpečný není.