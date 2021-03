Bez emocí to nejde, řekl dvougólový střelec Liberce Vlach

Liberec - Útočník Jaroslav Vlach pomohl dvěma góly k vítězství hokejistů Liberce ve druhém čtvrtfinálovém utkání nad Hradcem Králové 3:0. Bílí Tygři po čtvrtečním velkém obratu z 0:3 na 4:3 v prodloužení tentokrát nedopustili žádné drama a po přesvědčivém výkonu získali druhý bod ve čtvrtfinálové sérii. Podle Vlacha ale nebyla cesta za úspěchem nijak jednoduchá.

"Bylo to velice těžké utkání. Přesně takové, jaké se v play off dá čekat. Myslím, že jsme hráli celý zápas výborně, měli jsme dobrý pohyb a byli lepším týmem. Pokračovali jsme v tom, co jsme praktikovali od poloviny včerejšího utkání a v důležitých momentech nás také podržel brankář. Máme druhý bod v sérii, takže spokojenost," řekl Vlach.

Liberec se dostal do vedení ve 22. minutě zásluhou Michala Bulíře. Zbylé dvě branky pak obstaral v přesilových hrách právě Vlach, který prožil bodově nejlepší základní část v kariéře.

"Při první brance mi Mislav Rosandič skvěle přehrál puk na druhou stranu a já jsem se snažil to narvat co největší silou na bránu. Jsem moc rád, že to prošlo až do sítě, protože jsem pár vteřin předtím nedal velkou šanci," oddychl si útočník pocházející z Paběnic u Čáslavi.

"U druhého gólu se mi puk odrazil přímo na hokejku a já se snažil hlavně znovu netrefit tyčku jako v první třetině a také mi to se štěstím vyšlo," popsal Vlach druhý gólový moment.

Velký obrat v úvodním duelu režírovala především elitní formace Severočechů. Dnes se ke slovu přihlásili a bodově prosadili také další hráči. "Máme to tak celou sezonu, spoléháme se hodně na týmové pojetí a góly obstarávají skoro všechny pětky. Nejsme tak vázáni na produktivitu jedné lajny, což je pro nás velké plus," uvedl mistr extraligy s Libercem z roku 2016.

Mountfield nedokázal na Bílé Tygry po celý zápas najít protihru a v posledních minutách se tak snažil alespoň přitvrdit a rozvířit emoce. Se závěrečnou sirénou se pak na ledové ploše strhla hromadná mela. "Spíše jsem to sledoval zpovzdálí a ani pořádně nevím, proč to celé vzniklo. Možná Hradci trochu vytekly nervy, protože to pro ně mohlo být asi trochu frustrující, když hráli celý zápas bez puku," komentoval to Vlach, který se bitek nebojí.

"Po třetím gólu to proto trochu spustili. Věděli, že už jim nic jiného nezbývá. My jsme se k tomu ale výborně postavili, nenechali se zbytečně vyprovokovat, a když bylo potřeba, tak jsme se zastoupili jako tým," pochvaloval si Vlach, který očekává podobný průběh i v pokračování série, která se za stavu 2:0 pro Liberec přesouvá na východ Čech.

"Play off bez emocí asi nejde. Je to pro každého vrchol sezony a kvůli tomu hokej hrajeme. Zápasy jsou vypjaté a myslím, že to bude ještě gradovat. My se ale musíme soustředit sami na sebe, hrát chytře a udržet nervy na uzdě," dodal Vlach.