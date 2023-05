Besední dům v Brně slaví 150 let, filharmonie k výročí připravila festival

Brno - Besední dům, ve kterém sídlí brněnská filharmonie, letos slaví 150 let od slavnostního otevření. V roce 1873 se stal kulturní a společenskou baštou českých vlastenců v tehdy převážně německém středu Brna. Filharmonie připravila k výročí festival, začíná dnes v podvečer, potrvá 14 dní. Uskuteční se koncerty inspirované 150 let starými programy, ale také výstava, konference a prohlídky budovy, uvedla mluvčí filharmonie Kateřina Konečná.

Dnešní zahájení oslav předznamená v 16:30 sborový zpěv z balkonu Besedního domu. O půl hodiny později nádvoří a foyer zaplní sbory Beseda brněnská a Láska opravdivá. "Nebudou chybět dobové kostýmy, chleba se solí nebo sokolové, kteří k historii budovy neodmyslitelně patří,“ uvedla ředitelka filharmonie Marie Kučerová.

Festivalové koncerty nekopírují do detailu historické předobrazy, ale významně z nich vycházejí. Zazní například hudba Bedřicha Smetany a Wolfganga Amadea Mozarta, ale také kombinace klasické a lidové hudby, což je odkaz na pokus Leoše Janáčka přenést na pódium Besedního domu horňácký folklor.

Při oslavách si zájemci mohou prohlédnout originály architektonických plánů Theophila von Hansena, podle kterých byl Besední dům postaven. Výstava se koná v sousedním Pražákově paláci Moravské galerie, který navrhl také Hansen. Obě budovy představují vrchol jeho architektonického díla v Brně.

"Vznikly na místě městských hradeb, které se po napoleonských válkách bouraly. Z popudu císaře Františka Josefa I. místo nich ve Vídni vznikla okružní třída s reprezentativními budovami propojující město s jeho předměstím. Brno tento příklad vzápětí následovalo a vedle stejného urbanistického principu si z Vídně půjčilo i stejné architekty," uvedl kurátor výstavy Rostislav Koryčánek. Vernisáž se uskuteční 4. května v 17:00 na spojených nádvořích. Rozsvítí se při ní také světelná plastika Point, kterou k oslavám navrhl vizuální umělec Pavel Korbička.

"Tvoří ji dva světelné objekty. První z nich je tyrkysový kruh vložený do vstupní brány vedoucí z Besední ulice. Tvar kruhu promlouvá k bohaté kulturní minulosti Besedního domu. Pandánem kruhu je červeně zářící vertikála, jež prochází korunou stromu na nádvoří. Do nebe se deroucí přímka míří do budoucnosti," popsal Korbička. Kromě originálů Hansenových návrhů si lidé mohou prohlédnout originály soch ze střechy Besedního domu, které jsou jinak uloženy v jeho suterénu, ale na několik dní ozdobí nádvoří.