Berlín chce země EU přesvědčit k přebírání zachráněných běženců

Brusel - Německo chce jako nová předsednická země Evropské unie přesvědčit členské země, aby se více angažovaly v přebírání běženců zachráněných ve Středozemním moři. V očekávání letního nárůstu provozu na migračních trasách do Evropy německý ministr vnitra Horst Seehofer oslovil během videokonference své kolegy s dotazem, za jakých podmínek by se byly jejich země ochotny zapojit do systému přerozdělování zachráněných uprchlíků. Řada států včetně Česka solidaritu s přetíženými jihoevropskými zeměmi odmítá s odůvodněním, že povinné kvóty by mohly motivovat pašeráky lidí k větší aktivitě.

Systém má vycházet z loňské dohody o přebírání migrantů zachráněných ve Středozemí, k níž se vedle iniciátorů z Německa, Francie, Itálie a Malty připojilo několik dalších západoevropských zemí. Berlín nyní tlačí na to, aby se během příštích týdnů a měsíců zapojily i další unijní státy, bez jejichž účasti nebude podle iniciátorů návrhu solidární systém fungovat.

"Všechny země se shodují, že už nadále nemůžeme sahat k nahodilým řešením případ od případu," řekl po neformální videokonferenci ministrů vnitra Seehofer. Narážel tím na současnou situaci, při níž musí lodi s migranty čekat u pobřeží Itálie či Malty, než některé další země přislíbí, že se pasažérů ujmou. Část států podle německého ministra souhlasí s návrhem na přebírání migrantů, další země nabízejí "jiné formy soliarity".

Berlín chce během svého půlročního předsednictví dovést sedmadvacítku členských zemí k dohodě na reformě azylové a migrační politiky evropského společenství. Její návrh chtěla Evropská komise předložit na jaře, ale kvůli pandemii covidu-19 má zpoždění. Eurokomisařka Ylva Johanssonová dnes prohlásila, že by návrh měly členské země dostat v září.

Itálie, Španělsko, Řecko či Malta spolu právě s Německem nebo Francií podporují systém časově ohraničeného rozdělování migrantů mezi všechny členské země v případě akutní potřeby. Komise podle informací ČTK s nespecifikovanou formou relokací v pracovním návrhu počítá. Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko a další země východního křídla EU ovšem uprchlíky přebírat nechtějí s odůvodněním, že to dodá odvahu zločincům organizujícím převozy lidí na nebezpečných a přetížených plavidlech. Postkomunistické země místo toho nabízejí další finanční či personální pomoc státům, z nichž běženci do Evropy míří.

Dnes podle Seehofera dali ministři najevo podporu posílení spolupráce s bezpečnostními orgány zemí severní a subsaharské Afriky či vyšší finanční podporou pro unijní mise v Africe. Berlín také navrhl rychlejší a efektivnější vracení migrantů, kteří nemají v Evropě na azyl nárok, jež také podporuje většina členských zemí.