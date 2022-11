Beranová byla v Ruce tři setiny od finále sprintu, obsadila životní 7. místo

V úvodním Světovém poháru sdruženářů v Ruce bodovali Vytrval s Portykem

V úvodním závodu Světového poháru v severské kombinaci v Ruce bodovali z českých sdruženářů Jan Vytrval a Tomáš Portyk, kteří obsadili 29. a 30. místo. Poprvé v kariéře vyhrál Němec Julian Schmid, který na pětikilometrové trati ve finském středisku předstihl vítěze skokanské části Japonce Rjotu Jamamota.

Schmid startoval o osm sekund za Japoncem, ale brzy jej dostihl a nakonec i s přehledem porazil. Třetí skončil Nor Jens Luraas Oftebro, až za ním dorazili do cíle hvězdní Němci Johannes Rydzek s Ericem Frenzelem. Ještě hůř dopadl vítěz posledních čtyř ročníků Nor Jarl Magnus Riiber, jenž po nevydařeném skoku doběhl čtrnáctý.

Z čtveřice Čechů byl po skoku nejlepší osmadvacátý Portyk, v běhu se těsně před něj dostal Vytrval. Oba doběhli s více než tříminutovou ztrátou na vítěze. Ondřej Pažout skončil ve čtvrté desítce, Lukáš Daněk až v páté.

V sobotu se v Ruce uskuteční závod s desetikilometrovým během, program úvodní zastávky SP uzavře nedělní závod s hromadným startem, kdy se nejprve běží a pak následuje skokanská část.