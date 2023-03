Benzin od minulého týdne zlevnil o dva haléře, nafta o 11 haléřů

Praha - Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 v Česku od minulého týdne klesla o dva haléře na 37,38 Kč. Nafta pak zlevnila o 11 haléřů na průměrných 36,08 Kč/l. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Před rokem platili řidiči za litr benzinu o 7,83 Kč více, za diesel o 11,39 Kč více. Do cen paliv se loni touto dobou už výrazně promítl začátek ruské invaze na Ukrajinu. V nadcházejících dnech by se ceny paliv neměly podle analytiků nijak výrazně změnit, většinou budou mírně klesat.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda předpokládá, že pohonné hmoty v příštích sedmi dnech zlevní zhruba o deset haléřů na litr. Ke zlevňování nafty podle něj přispívá mimo jiné to, že topná sezona pomalu končí a zásobníky plynu v EU zůstávají naplněny zhruba ze 60 procent. "To sráží jak burzovní cenu plynu v EU, tak v té souvislosti ruku v ruce poptávku po topné naftě, která je využívána jako náhražka plynu. S poklesem sháňky po topné naftě klesá cena také nafty motorové, a to výrazněji než u benzinu," uvedl Kovanda a doplnil, že na letošní pokles cen benzinu i dieselu má zásadní vliv stále poměrně nízká světová cena ropy.

Také analytik XTB Jiří Tyleček předpokládá příznivější vývoj na trhu s naftou, která by podle něj mohla s příchodem jara mírně zlevňovat. "Naopak u benzinu se dá očekávat růst poptávky a může přijít také mírné zdražení. Ani zde však nečekám výrazný pohyb v řádu více desetihaléřů," konstatoval analytik.

Nejlevnější benzin je nyní v Královéhradeckém kraji. Litr tam stojí v průměru 36,93 Kč. Za naftu se platí nejméně v Jihočeském kraji, průměrně 35,44 Kč. Naopak nejdražší zůstávají čerpací stanice v Praze. Litr benzinu stojí v hlavním městě průměrně 38,63 Kč a litr nafty 37,97 Kč.

Pohonné hmoty v ČR zlevňovaly vytrvale od konce loňského října. V prvních dnech letošního roku ceny rostly, následně začaly kolísat. Nyní klesají druhým týdnem v řadě.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 8. březnu 2023 (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 37,38 36,08 Praha 38,63 37,97 Středočeský 37,75 36,61 Jihočeský 36,97 35,44 Plzeňský 37,36 36,15 Karlovarský 37,21 35,84 Ústecký 37,00 35,55 Liberecký 37,06 35,75 Královéhradecký 36,93 35,57 Pardubický 37,20 35,84 Vysočina 37,51 36,14 Jihomoravský 37,67 36,32 Olomoucký 37,57 36,54 Zlínský 37,10 35,51 Moravskoslezský 37,31 35,84

Zdroj: CCS