Benzema se v reprezentaci prosadil po šesti letech, gratuloval si i s Ronaldem

Budapešť - Za určitou satisfakci označil fotbalový útočník Karim Benzema dva vstřelené góly do sítě Portugalska, díky nimž Francie na mistrovství Evropy remizovala 2:2 v závěru základní skupiny F a postoupila z prvního místa. Pro třiatřicetiletého kanonýra šlo o první reprezentační trefy od října 2015, poté co byl vyřazen z národního týmu po skandálu s vydíráním svého tehdejšího spoluhráče Mathieua Valbueny.

"Věděl jsem, že všichni čekají na to, až se konečně trefím, a cítil jsem na sebe určitý tlak. Nicméně jsem profesionál a musím se s tím umět vyrovnat. Poté, co jsem dal gól, cítil jsem velkou radost," uvedl pro beIN Sports Benzema.

Útočník Realu Madrid proměnil nejprve v závěru první půle penaltu po zákroku Semeda na Mbappého a po přestávce těžil z povedené přihrávky Paula Pogby. Od jeho posledního gólu přitom do té doby uplynulo pět let a 258 dní.

Benzema chyběl v národním týmu kvůli tomu, že údajně přesvědčoval reprezentačního kolegu Valbuenu, jemuž skupina vyděračů vyhrožovala zveřejním intimního videa, aby zaplatil. Benzema byl následně obviněn ze spiknutí a zapojení do organizovaného zločinu a strávil i noc ve vazbě. U soudu vinu popřel, ale přišel o účast na stříbrném ME 2016 nebo MS 2018, kde se Francii povedlo získat titul.

"Nikdy jsem o sobě nepochyboval a to, že se mi podařilo skórovat, si teď se všemi vychutnám. Jsem rád za to, že jsme to zvládli a postoupili jsme do další fáze. Dobře vím, jak jsou góly v téhle soutěži důležité, a mám radost, že jsem mohl Francii zase pomoci," řekl Benzema.

Kamery ho pak při odchodu do kabin po první půli zachytily i v přátelském rozhovoru s pozdějším dalším dvoubrankovým střelcem Cristianem Ronaldem. Deník La Provence nazval proto svou titulní stránku příznačně Ronaldo - Benzema 2:2.

"Bylo pěkné se s ním zase vidět. Hráli jsme spolu osm nebo devět let (v Realu Madrid), vyhrávali tituly a od té doby jsme ušli jsme oba ušli dlouhou cestu," uvedl Benzema. "Bavili jsme se o normálních věcech. Máme mezi sebou dobré vztahy a přejeme si navzájem hodně štěstí v klubu i národním týmu," doplnil rodák z Lyonu, který byl vyhlášený mužem zápasu.

Úřadující vicemistři Evropy z Francie nyní narazí v osmifinále na Švýcarsko. Utkání se odehraje v pondělí v Bukurešti.