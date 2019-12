Benešovská nemocnice po útoku virem obnovila provoz porodnice

Ilustrační foto - Vjezd do areálu benešovské nemocnice, jejíž provoz ochromil 11. prosince 2019 počítačový kryptovirus, který napadl nemocniční počítačový systém.

Ilustrační foto - Vjezd do areálu benešovské nemocnice, jejíž provoz ochromil 11. prosince 2019 počítačový kryptovirus, který napadl nemocniční počítačový systém. ČTK/Kholl Jan

Benešov - V benešovské nemocnici se po útoku počítačovým virem z minulého týdne podařilo obnovit chod porodnice, v dalších dnech mají být spuštěna ostatní oddělení. Od ledna by lékaři měli v obvyklém režimu také operovat, informovala dnes ČTK Helena Frintová z krajského úřadu.

Provoz zdravotnického zařízení ochromil v noci na středu kryptovirus, který napadl nemocniční počítačový systém. Zařízení, v němž je kolem 200 pacientů, od té doby funguje v omezeném režimu. Nelze spustit přístroje včetně počítačové sítě, plánované operace byly zrušeny.

Od dnešních 14:00 nemocnice obnovila v plném rozsahu chod porodnice. Laboratoř funguje v režimu "statim", což znamená, že jsou porody zcela bezpečné s komplexním zázemím pro rodičku i novorozence. "V dalších dnech očekáváme, že budou spuštěny rentgeny a sona, ARO, JIP chirurgie, multioborová JIP, neurologie, ambulance chirurgie, traumatologie a interny. V této posloupnosti budou jednotlivé části systému nabíhat," uvedla dnes hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

S obnovením operací v obvyklém režimu se počítá od ledna. Objednaní pacienti budou po dohodě zákroky podstupovat i o víkendech, nemocnice musí dohnat zpoždění.

Policie případ vyšetřuje jako neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Hejtmanství dnes uvedlo, že podle prvních závěrů kriminalistů a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) nešlo o cílený útok na nemocnici, což potvrzují stejné nebo obdobné problémy jiných společností v celém Středočeském kraji i mimo zdravotnictví.

Počítačová síť benešovské nemocnice je rozdělena do více celků, nebyla tudíž napadena v celém rozsahu. Na doporučení NÚKIB se na ni však nahlíží jako na infikovanou. Odborníci v systému našli e-mailovou adresu, již předali policii. Neobjevili naopak žádný požadavek, který by se týkal případného výkupného. Policejní mluvčí Barbora Schneeweissová ČTK už v pondělí řekla, že útok neměl vyděračský podtext a nebyla požadována žádná částka. "Data, která by mohla vést k dopadení pachatele útoku, jsou dle požadavků průběžně předávána Policii ČR," uvedla Frintová.

Způsob proniknutí viru do sítě analyzují odborníci z NÚKIB. Není známo, jakým způsobem a kým byl virus do sítě vpuštěn, nicméně směr útoku se podařilo zaměřit a okamžitě zastavit. Virus nenapadl zdravotnické přístroje, přesto byly od páteřní sítě odpojeny a specializovaná firma na doporučení NÚKIB preventivně přeinstaluje jejich operační systém na ovládacích konzolích. Tato zařízení, například RTG, CT nebo magnetická rezonance, jsou podle kraje zabezpečeny dalšími bezpečnostními branami a nová instalace je jen preventivním krokem.