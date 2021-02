Benešová: Vláda bude co nejdříve řešit odškodnění pro podnikatele

Praha - Vláda nemá připravenou systémovou nabídku odškodnění za koronavirová opatření, bude o ní ale co nejdříve debatovat. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Dodala, že zatím nemá signál, že by žalob na náhradu škody bylo tolik. Reagovala tak na vyjádření prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy, který řekl, že bude dál bojovat za kompenzace a že právníci už připravují vzory žalob.

Prouzovo vyjádření se týkalo pondělního rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil část usnesení, jimiž vláda Andreje Babiše (ANO) omezila kvůli šíření nemoci covid-19 maloobchod a služby. Podle verdiktu nebyla opatření dostatečně odůvodněna. Prouza míní, že ministerstvo spravedlnosti muselo vědět, že postup vlády není v souladu s ústavou. Vláda by se podle něj měla omluvit a přijít s odškodněním. "Nemůže rozhodně počítat s tím, že by se na to lidi vykašlali," vzkázal.

"Nevidím důvod, proč bych se já konkrétně měla omlouvat," řekla Benešová. Poukázala rovněž na to, že rozsudky soudů ohledně vládních opatření jsou různorodé. "Teď je vláda v pondělí, tam to, pokud vím, není na pořadu schůze. Uvidíme potom," dodala na dotaz, kdy se kabinet k problematice dostane.

Opoziční poslanec a člen ústavněprávního výboru Sněmovny Dominik Feri (TOP 09) v debatě vyjádřil přesvědčení, že žaloby mohou mít šanci na úspěch. "Buď se vláda vyrovná smírně s lidmi, kterým zavřela obchody, anebo se ti lidé budou soudit. Ale s další vládou, ve které doufám pan Babiš nebude, a už to nebude jeho problém," podotkl.

Také emeritní soudce Ústavního soudu Stanislav Balík se domnívá, že vláda by měla být k vyjednávání a k náhradám škody vstřícná a postupovat konstruktivně. "Kdyby každý podnikatel podal žalobu, zhroutí se justice," poznamenal. Babišův kabinet by podle něj měl mít pro tuto problematiku jasnou koncepci a pokusit se ji vyřešit tak, aby bylo jasné, že pro tyto případy existuje na náhradu škody nárok a že se bude odškodňovat.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR v pondělí vládu vyzval, aby do týdne předložila návrh na náhradu škod za uzavření prodejen. Obchody podle svazu byly a jsou bezpečným místem a provozovatelé do zajištění bezpečnostních a hygienických pravidel od začátku pandemie investovali přes sedm miliard korun. Prouza už dříve uvedl, že kabinet může čelit desítkám tisíc žalob.

Vláda zakázala maloobchodní prodej kvůli pandemii. Výjimku měly obchody s potravinami, lékárny, drogerie, květinářství, optiky, galanterie či papírnictví. Od nadcházejícího pondělka však vláda opatření zpřísnila a seznam výjimek pro maloobchod a služby zredukovala zhruba na polovinu. Zavřít budou muset papírnictví, prodejny s dětským zbožím, galanterie nebo prodejny zbraní a střeliva.