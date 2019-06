Benešová rozhodla o předání údajného vraha Déra do Maďarska

Praha - Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) dnes rozhodla o předání zadrženého Čaby Déra z Česka do Maďarska. O vydání muže podezřelého ze tří nájemných vražd usilovalo také Srbsko. Dér má maďarské i srbské občanství. Benešová upřednostnila Maďarsko mimo jiné po porovnání závažnosti trestné činnosti a výše trestů, která muži v jednotlivých státech hrozí. ČTK to dnes sdělil mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Hledaného Déra zadrželi čeští policisté 1. března v hotelu Amadeus na pražském Žižkově. Muž měl u sebe padělané doklady, dvě střelné zbraně, tlumič a munici. Podle policie používal maskovací prostředky, aby změnil svůj vzhled. Od zadržení byl v české vazbě.

Osmatřicetiletý cizinec je podezřelý z vražd spáchaných v Amsterdamu, Budapešti a Bělehradě. Původně na něj proto vydalo eurozatykač i Nizozemsko, které ale následně předalo svůj případ do Maďarska. Pražský městský soud postupně připustil jak předání Déra do Maďarska, tak i jeho vydání do Srbska. Konečné rozhodnutí tak bylo na ministryni.

Ministerstvo ocenilo roli, kterou v Dérově případu sehrál haagský Eurojust. "Uspořádáním koordinačních schůzek mezi zástupci justičních orgánů všech dotčených států umožnil výměnu informací potřebnou pro projednání případu, a urychlil tak celý proces předání pachatele spravedlnosti," konstatoval Řepka.

Dér u českého soudu souhlasil pouze s předáním do Maďarska. Uvedl, že v zemi má rodinu. Se srbskou žádostí o extradici zásadně nesouhlasil, své důvody ale nechtěl rozebírat.

Podle maďarských policistů Dér loni v noci na 20. září střelil do hlavy muže za parkovištěm u nákupního centra v Budapešti. Srbská média v lednu zveřejnila videozáznam z bělehradského předměstí, kde vystoupil za bílého dne z auta muž, zastřelil vedle stojícího člověka, znovu nasedl a odjel. Tímto mužem byl údajně také Dér.