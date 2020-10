Benešová nepovažuje za přiléhavou zprávu EK o právním státu v ČR

Lány (Kladensko) - Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) nepovažuje za přiléhavou zprávu Evropské komise o právním státu v Česku. Chce se kvůli ní setkat s místopředsedkyní Evropské komise Věrou Jourovou, která podle ní čerpala informace pouze od neziskových organizací. Novinářům to řekla po dnešním jednání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech.

Benešová zprávu nepovažuje za přiléhavou. "Tady nikdo neusiluje o to, aby se brala soudcům nezávislost, já teda rozhodně ne, já za to naopak tvrdě zaplatila v minulosti," řekla. Dodala, že s ní kvůli přípravě zprávy, která vyšla koncem září, nikdo nemluvil. "Teď pracuji na tom, abychom se setkali s paní Jourovou a začali jsme komunikovat, protože čerpala svoje poznatky jen z neziskových organizací a byly to pouze dojmy," řekla.

Se Zemanem dnes mluvila také o novinkách v justici, rozpočtu ministerstva na příští rok či výběrových řízeních. "S rozpočtem jsem v rámci možností spokojená, že mi zatím neubrali peníze. V podstatě jsem na stejném, je to nějakých 32 miliard a nějaké drobné. Dá se s tím vyjít, ale nemůžeme si výskat," řekl.

Benešová s prezidentem mluvila také o výběrových řízeních v justici, například o výsledku výběru kandidáta na soudce Tribunálu Soudního dvora EU, kterým bude právník David Petrlík. "Pan Petrlík zazářil před komisí a byl logický vítěz, tak jsem prezidenta informovala o jménu, jeho minulosti, že je jazykově vybaven a sype judikáty z rukávu. Tím přesvědčil komisi," řekla.