Benešová navrhne zavedení funkčních období pro žalobce

Praha - Ministerstvo spravedlnosti má v podstatě připraven návrh, který by zavedl funkční období vedoucích státních zástupců a omezil možnost odvolání nejvyššího státního zástupce. Na sněmovním semináři o zárukách nezávislosti státního zastupitelství to řekli ministryně spravedlnosti Marie Benešová (ANO) a její náměstek Michal Franěk. Vláda by mohla předlohu dostat podle Benešové v červnu.

Nejvyšší státní zástupce je podle ní v soustavě žalobců nejohroženější, protože může být kdykoli odvolán bez udání důvodů. "Já sama jsem obětí takového odvolání," podotkla někdejší nejvyšší státní zástupkyně Benešová. "Prosazovala jsem od počátku, aby byly konkrétní důvody pro odvolání, aby to mohlo být jedině přes kárné řízení," zdůraznila Benešová. Zároveň připomněla, že se to dosud nepodařilo.

Vládní návrh, který připravil Benešové předchůdce Jan Kněžínek (za ANO), předpokládá také dvouleté přechodné funkční období pro nejvyššího státního zástupce, tříleté pro vrchní státní zástupce a tříleté až sedmileté pro vedoucí nižších stupňů státních zastupitelství. "Přesoutěžení všech vedoucích státních zástupců by spadalo do funkčního období příští a přespříští vlády," uvedl Franěk.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se zavedením funkčních období souhlasí. "A souhlasím s tím, aby funkční období byla v souhlasu s funkčními obdobími předsedů soudů," řekl. Prezident Unie státních zástupců Jan Lata označil za největší nedostatek nynějšího zákona, že nejvyšší státní zástupce může být odvolán vládou na návrh ministra spravedlnosti bezdůvodně. Návrhům na zavedení funkčního období pro vedoucí státní zástupce rozumí.

Z vyjádření zástupců poslaneckých klubů vyplynula většinová podpora diskutovaných úprav, byť se neshodovali v tom, zda mají jít cestou vládního nebo poslaneckého návrhu. Poslanci TOP 09 a STAN podali obdobný návrh již dříve. Rychlejší poslaneckou cestu podpořil jeden z organizátorů nynějších demonstrací za nezávislost justice a za Benešové demisi Mikuláš Minář z iniciativy Milion chvilek pro demokracii. "Základní pojistka", jak uvedl, by měla být přijata zrychleně.

Sliby, že nejvyšší státní zástupce nebude odvolán, podle Mináře nestačí. Od některých opozičních politiků však zaznělo, že si nedovedou představit, že by vláda za nynější situace Pavla Zemana odvolala.