Benešová hledá Zemanova nástupce, představí ho na tiskové konferenci

Praha - Týden po rezignaci nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana není zřejmé, koho ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) na funkci nominuje. Platí, že vhodného kandidáta chce nalézt do konce června, potvrdil dnes ČTK mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. Konkrétní jména, o nichž se spekuluje, ministryně nekomentuje. Vybraného nástupce hodlá představit na tiskové konferenci, jejíž datum zatím neoznámila. Unie státních zástupců ocenila, že Benešová vybírá Zemanova následovníka z kariérních státních zástupců.

Ministryně vzkázala, že si „v dohledné době“ pozve oba vrchní státní zástupce, tedy Lenku Bradáčovou a Iva Ištvana. „Jsou to vrcholoví státní zástupci. Budu se s nimi chtít poradit a určitě chtít slyšet jejich názor. Byla bych ráda, aby se šéfem veřejné žaloby stal někdo ze soustavy státních zástupců,“ uvedla s tím, že kandidáta nebo kandidátku na funkci transparentně představí.

„Oceňujeme, že ministryně spravedlnosti vybírá nástupce Pavla Zemana z kariérních státních zástupců, u nichž je předpoklad, že mají potřebné znalosti a zkušenosti. Mělo by jít o osobnost těšící se širokému respektu, která naváže na Pavla Zemana v budování vysokého kreditu veřejné žaloby. Takový výběr by také mohl zabránit situaci, kdy nová vláda vzešlá z voleb nejvyššího státního zástupce ihned odvolá,“ napsal dnes ČTK viceprezident Unie státních zástupců Ondřej Šťastný.

Benešová řekla České televizi, že nepřipadá v úvahu, aby se novým šéfem žalobců stal některý z krajských státních zástupců, které označila za „mlaďochy“. Popsala, že chce člověka s praxí, s bezpečnostní prověrkou a se zkušenostmi z vrcholového postu.

Média spekulují o současném náměstku Pavla Zemana Igoru Střížovi. Podle dnešních Hospodářských novin ministryně oslovila i bývalého státního zástupce a současného ústavního soudce Jaroslava Fenyka, který ale o funkci nestojí. Zvažovala údajně také Pavla Komára, náměstka olomouckého vrchního státního zástupce. Ten ale popřel, že by nabídku dostal, a zároveň řekl, že by ji odmítl. Server Česká justice ve čtvrtek napsal, že adeptem by mohl být i ředitel odboru trestního řízení Nejvyššího státního zastupitelství Roman Hájek, který ale rovněž popřel, že by s ním Benešová o možném angažmá mluvila.

Zeman rezignoval ke 30. červnu. Svůj krok zdůvodnil tím, že v poslední době pociťuje tlak Benešové a že odrážení tlaku a řešení půtek mu bralo čas a sílu na práci.

Část opozice trvá na tom, že nového šéfa žalobců by vláda neměla vybírat před říjnovými volbami do Sněmovny. Za odstoupení Benešové z funkce ministryně a za nezávislost justice ve čtvrtek demonstrovalo na pražském Václavském náměstí zhruba 4000 až 5000 lidí. Účastníci akce také žádali, aby nejvyššího státního zástupce nevybírala současná vláda trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše (ANO).