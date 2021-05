Benešová by podle Stanjury měla skončit kvůli výrokům o Vrběticích

Praha - Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) by podle prvního místopředsedy a šéfa poslanců ODS Zbyňka Stanjury měla skončit kvůli výrokům o více vyšetřovacích verzích v kauze Vrbětice. Benešová o tom hovořila tento týden v rozhovoru pro server Novinky.cz. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) by krátce před volbami ke změně nepřistupoval, rozhovor ho ale nepotěšil. Politici to dnes řekli v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Premiér Andrej Babiš (ANO) s Benešovou o věci hovořil. Shoda je na tom, že aktuálně je pouze jedna vyšetřovací verze, napsal dnes ČTK.

Benešová v rozhovoru uvedla, že vyšetřovacích verzí v kauze výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 může být i více než dvě. Hamáček dnes opět řekl, že se pracuje pouze s jednou vyšetřovací verzí.

Prezident Miloš Zeman byl opozicí kritizován za nedávný projev, v němž uvedl, že se pracuje se dvěma vyšetřovacími verzemi. Hamáček již v pondělí poznamenal, že existuje jedna vyšetřovací verze spojená s pohybem příslušníků jednotky 29155 ruské vojenské zpravodajské služby GRU. Podobně se v pondělí vyjádřil po večerní schůzce se Zemanem v Lánech premiér Babiš.

"S paní ministryní jsem hovořil a celou situaci jsme probrali. Shoda je na tom, že aktuálně je pouze jedna vyšetřovací verze," sdělil Babiš ČTK. Vyjádření Benešové ČTK shání.

Hamáček dnes uvedl, že Benešová neměla tolik informací, neboť nebyla na výborech pro zpravodajskou činnost. "Přiznám se, že ten rozhovor mě vůbec nepotěšil. Stejně jako část projevu prezidenta nahrál někomu jinému než České republice," řekl. Pozice vlády je podle Hamáčka naprosto jednoznačná, pět měsíců do voleb by to "nepřeháněl" s vládními změnami.

Na Zemanův projev podle Hamáčka mohla mít vliv i návštěva bývalého prezidenta Václava Klause. Toho Zeman podle něho přijal několik dní před projevem. "Mohl z nějakých důvodů začít projev vyvažovat," řekl dnes vicepremiér.

"Rusové to udělali. My víme, že to udělali, oni vědí, že to udělali, oni vědí, že my víme, že to udělali. Akorát jediné, co nevědí, je, co na ně máme," dodal Hamáček.

Podle Stanjury výroky Benešové svědčí o tom, že někteří členové vlády nedůvěřují premiérovi a vicepremiérovi. Ti by si neměli nechat líbit zpochybnění klíčové věci v zahraniční politice, která se týká bezpečnosti českých občanů. Ministryně by podle něj měla být "bezesporu odvolána".

V době, kdy Česko vyhošťuje ruské diplomaty, žádá spojence o podporu a některé státy přistoupily k solidárnímu vyhoštění zaměstnanců ruských ambasád, je podobný rozhovor zásadním problémem a znedůvěryhodněním záležitosti, míní předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Ruské diplomaty vyhostily například Slovensko, Litva, Lotyšsko nebo Estonsko. Ve čtvrtek vyhostilo diplomata Ruské federace také Bulharsko, a to den poté, co prokuratura uvedla, že podezírá šest Rusů v souvislosti s výbuchy bulharských skladů munice v letech 2011 až 2020.

Bulharská stopa může být podle Hamáčka zajímavá z hlediska zmapování působení jednotky GRU po Evropě. Znamenalo by to, že nešlo o izolovanou akci. I to by podle něj mohlo přispět k silnější reakci Evropy. Bulharská a česká policie zahájily spolupráci, řekl vicepremiér.

Hamáček očekává, že další státy přistoupí k solidárním krokům včetně vyhošťování ruských diplomatů. Očekával by to od Británie, Německa či Francie.