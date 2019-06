Benátského Zlatého lva za celoživotní dílo dostane Almodóvar

Řím - Zlatého lva za celoživotní dílo na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách dostane španělský oscarový režisér Pedro Almodóvar. Informovala o tom dnes agentura AP s odvoláním na organizátory této prestižní filmové přehlídky. Almodóvara na prestižní ocenění navrhl šéf festivalu Alberto Barbera. "Tento lev se stane mým dalším domácím mazlíčkem," řekl španělský umělec, který žije se dvěma kočkami.

"Udělení Zlatého lva mě velmi potěšilo a cítím se poctěn," reagoval na zprávu španělský tvůrce. "S benátským filmovým festivalem mě pojí nádherné vzpomínky. Se snímkem Černá roucha jsem tu v roce 1983 zakusil mezinárodní debut. Bylo to poprvé, co nějaký z mých filmů cestoval do zahraničí, byl to můj mezinárodní křest a krásný zážitek stejně jako návrat v roce 1988 s filmem Ženy na pokraji nervového zhroucení," připomněl. "Za udělení této ceny děkuju z hloubi srdce," dodal Almodóvar.

Barbera považuje Almodóvara za "nejlepšího a nejvlivnějšího španělského režiséra od (Luise) Bu?uela a za "filmaře, který předložil ty nejrozmanitější, nejkontroverznější a nejprovokativnější portréty postfrankistického Španělska".

Šestasedmdesátý ročník mezinárodního filmového festivalu v Benátkách se letos bude konat od 28. srpna do 7. září. Cena za celoživotní dílo se zpravidla uděluje dvěma osobnostem, herci či herečce a režisérovi nebo režisérce.