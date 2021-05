Běloruský velvyslanec si vyslechl důrazný protest kvůli nedělnímu incidentu

Západ by podle ruské diplomacie neměl být šokován případem s letadlem společnosti Ryanair, který běloruské úřady přinutily přistát v Minsku, aby mohly zadržet opozičního novináře, cestujícího tímto letounem. Podle agentury TASS to dnes prohlásila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.

"Šokuje to, že Západ označuje případ ve vzdušném prostoru Běloruska za 'šokující'," uvedla mluvčí a dodala, že šokovat by mělo být buď vše, včetně "vynuceného přistání letadla bolívijského prezidenta v Rakousku na žádost USA, anebo by nemělo šokovat analogické chování druhých". Vyčetla také "civilizovaným demokraciím" a "západním demagogům" chování podle antického přísloví "quod licet Iovi, non licet bovi" (co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi), jakož i "krev a utrpení milionů lidí po celém světě".

Zacharovová připomněla případ z července 2013, kdy bolivijský prezident Evo Morales strávil proti své vůli noc a dopoledne na letišti ve Vídni, kde muselo jeho letadlo při cestě z Moskvy neplánovaně přistát. Několik evropských zemí mu totiž zakázalo přelet v obavě, že se na palubě skrývá Američan Edward Snowden, kterého USA obvinily ze špionáže, krádeže státních dokumentů a neoprávněné manipulace s nimi a vydaly na něj mezinárodní zatykač. V cestě do Bolívie Morales mohl tehdy pokračovat až, když se vyjasnily zmatky, které jeho odlet provázely. Incident pobouřil země Latinské Ameriky.

Morales před incidentem připustil, že Bolívie je ochotna uvažovat o tom, že Snowdenovi poskytne azyl. Snowden nakonec zůstal v Rusku.