Bělorusko po 28 letech obnovuje kontroly na hranici s Ruskem

Minsk/Moskva - Bělorusko, jeden z nejbližších spojenců Moskvy, částečně obnovuje kontroly na hranici se svým východním sousedem, oznámil běloruský ministr zahraničí Sjarhej Alejnik. Jako důvod uvedl potřebu zamezit nekontrolovanému příchodu občanů třetích zemí; podle kritiků je však opatření zaměřeno na Rusy, kteří se chtějí vyhnout válce na Ukrajině. Kontroly na bělorusko-ruské hranici dlouhé 1239 kilometrů se obnovují poprvé po 28 letech, napsala agentura AP.

Alejnik tvrdí, že cílem je zabránit vstupu občanů třetích zemí do Běloruska předtím, než začne platit mezivládní dohoda s Ruskem o společné vízové politice a vzájemném uznávání víz. Ochránci lidských práv se však domnívají, že kontroly se zaměří na Rusy, kteří se odchodem z Ruska snaží vyhnout nástupu do armády válčící od loňkého února na Ukrajině.

"Není to až tak úplně kontrola. Je to spíše sledování situace na hranicích," řekl šéf běloruské diplomacie podle státní tiskové agentury Belta na tiskové konferenci v Moskvě, kde jednal se svým protějškem. Monitoring hranice se podle Alejnika uskuteční v těsné součinnosti pohraničníků obou zemí. "V zásadě je situace na bělorusko-ruské hranici celkem klidná a jsem si jist, že tak tomu bude vždy," dodal.

Hraniční kontroly mezi Běloruskem a Ruskem byly zrušeny v roce 1995. Obě země mají spojeneckou dohodu, podle které Moskva dotuje běloruskou ekonomiku zvýhodněnými půjčkami a ropou a plynem dodávaným se slevou. Rusko již využilo svého ekonomicky závislého spojence jako nástupiště k agresi proti Ukrajině.

Kontroly běloruské pohraniční služby začaly 5. května, ale úřady se k nim dosud nevyjádřily.

Ruský ministr digitalizace Maxut Šadajev dnes uvedl, že databáze osob způsobilých pro službu v ozbrojených silách by měla být spuštěna spolu s elektronickým rozesíláním předvolání na vojenskou správu včas, tedy ještě před podzimním povoláváním branců k povinné vojenské službě.

Podle nových ruských pravidel, přijatých minulý měsíc, má každý Rus, který obdržel elektronické předvolání zakázáno opustit zemi před tím, než se dostaví na vojenskou správu. Tisíce Rusů po začátku ruské invaze na Ukrajinu uprchly do Běloruska, aby unikli mobilizaci a represím, napsala AP. Připomněla, že v jednom známém případu byl v Rusku ke dvou letům vězení odsouzen otec nezletilé dívky, která ve škole nakreslila protiválečný obrázek. Ještě před vynesením rozsudku Alexej Moskaljov uprchl z domácího vězení do Běloruska. V březnu byl zadržen v Minsku a v dubnu vydán do Ruska, kde si má odpykat trest.