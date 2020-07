Bělorusko hlásí před volbami zadržení ruských žoldnéřů

Minsk - Bělorusko v noci na středu zadrželo u Minsku tři desítky ruských žoldnéřů. Jsou podezřelí, že přijeli destabilizovat zemi před prezidentskými volbami, které se uskuteční 9. srpna. Oznámila to státní agentura Belta. Ta zveřejnila i jmenný seznam zadržených příslušníků "bojůvky", podle ní členů takzvané Vagnerovy soukromé vojenské společnosti. Ta se těší pověsti, že je blízká Kremlu, připomněla agentura AFP.

Prezident Alexandr Lukašenko svolal naléhavé jednání bezpečnostní rady státu, na němž oznámil, že hodlá od Moskvy požadovat vysvětlení. "Pokud jsou to ruští občané - a já to tak chápu, vyslýchali je - musíme se okamžitě obrátit na příslušné struktury Ruské federace, aby vysvětlily, co se děje," řekl Lukašenko podle státní agentury.

Zadržení podle Belty následovalo poté, co úřady obdržely informaci o příjezdu skupiny více než dvou stovek žoldnéřů do Běloruska kvůli destabilizaci situace během volební kampaně.

Skupina 32 Rusů se nejprve ubytovala v jednom z minských hotelů, pak se přestěhovali do penzionu u hlavního města. Tam prý na sebe upozornila "pro Rusy netypickým chováním": muži nepožívali lihoviny, drželi se stranou a snažili se nepoutat pozornost, všichni také byli oblečeni podobně, "ve vojenském stylu", uvedla Belta.

Ve skupinkách rozpoznávali terén v okolí penzionu. V noci na dnešek je zadrželo komando běloruské tajné policie KGB za podpory speciální policejní jednotky. Další člověk byl odhalen a zadržen na jihu země, vylíčila Belta s tím, že zadržené nyní prověřují vyšetřovatelé.

Mluvčí vyšetřovatelů zadržení Rusů potvrdila, ale zdržela se dalšího vyjádření. Někteří pozorovatelé chápou tento krok jako vrcholný kousek Lukašenkovy kampaně, napsala agentura AP. Dodala, že podle nezávislého vojenského experta Alexandra Alesina přes Bělorusko už roky vede tranzitní kanál, kterým putují příslušníci ruských speciálních sil, uskutečňující citlivé ruské operace v cizině. "Běloruské úřady o tom vše vědí a donedávna byly Rusům nápomocny," řekl. Zadržení žoldnéřů podle něj vypadá jako součást Lukašenkovy snahy zmobilizovat svou podporu před volbami. "Záběry ze zadržení vypadají hloupě: pokud by tři desítky Vagnerových lidí zamýšlely vyvolávat nepokoje, nenosili by maskáče a trička s nápisem Rusko a nezůstali by na jednom místě," poznamenal. Lukašenko podle něj také mohl chtít vykázat Rusko na jeho místo poté, co se vztahy beztak zhoršily kvůli prudkému seškrtání ruských dotací.

Žoldnéři z Vagnerovy skupiny podle dostupných informací bojovali na východě Ukrajiny, v Sýrii, Libyi a Středoafrické republice. Skupina je podle západních médií napojena na ruského miliardáře Jevgenije Prigožina blízkého Kremlu, který je od letošního března na sankčním seznamu USA.

Ruské velvyslanectví v Minsku podle agentury TASS bylo mezitím oficiálně vyrozuměno o zadržení ruských občanů.

Běloruský prezident minulý měsíc obvinil neidentifikované síly v Rusku a Polsku ze zasahování do prezidentských voleb, ve kterých usiluje už o šestý mandát hlavy státu za sebou. Kreml obvinění odmítl.

I když je Bělorusko Rusku z bývalých sovětských republik nejbližší, mezi vedeními obou zemí bývá patrné napětí. Lukašenko mimo jiné v roce 2014 nepodpořil ruskou anexi ukrajinského Krymu a opakovaně dává najevo, že nepřipustí pohlcení své země Ruskem.