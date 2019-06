Minsk - Bělorusko částečně obnovilo dodávky ruské ropy do Polska, kam byl tranzit stejně jako do dalších zemí přerušen kvůli znečištění suroviny. Podle agentury Reuters to dnes uvedla běloruská státní energetická společnost Belněftěchim. V červnu by podle jejího vyjádření mělo směrem k Polsku proudit 65.000 tun ropy denně. Dodávky ropovodem Družba, který přivádí ropu i do Česka, byly zastaveny v dubnu a od té doby jednotlivé země vyjednávaly o jejich obnovení.

Bělorusko podle dnešního sdělení státního podniku zatím do Ruska vrátilo na 450.000 tun kontaminované ropy. Úplné vyčištění ropovodu mezi svou rafinerií a ruským územím předpokládá Minsk do poloviny srpna.

Do ropovodu Družba, kterým teče ropa z Ruska celkem do sedmi zemí, se v dubnu dostalo asi pět milionů tun znečištěných organickým chloridem. Ten může poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily.

Polské rafinerie byly dosud nuceny využívat ropu ze státních rezerv či dovezenou z jiných zemí.

Do České republiky proudí čistá ropa jižní větví ropovodu Družba od konce května. Už dříve začala surovina znovu téct i na Slovensko a do Maďarska.