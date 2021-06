Běloruská televize přinesla rozhovor s Pratasevičem, podle opozice vynucený

Minsk - Zadržovaný běloruský opoziční novinář Raman Pratasevič se ve čtvrtek večer objevil v běloruské státní televizi, kde se v rozhovoru v slzách doznal k organizování protivládních protestů a řekl, že respektuje prezidenta Alexandra Lukašenka. Pratesevičova rodina a opozice uvedly, že rozhovor byl veden pod nátlakem. Běloruské bezpečnostní složky zadržely Prataseviče a jeho partnerku Sofii Sapegaovou 23. května v Minsku po vynuceném přistání letadla Ryanair, které s nimi a dalšími cestujícími mířilo z Atén do litevského Vilniusu.

Pratasevič řekl, že rozhovor poskytuje z vlastní vůle. "Jsem si téměř jistý, že mě veřejně odsoudí a že ze shromáždění na mou podporu nic nebude," řekl. "Je mi to však jedno," dodal.

"Okamžitě jsem přiznal svou vinu při organizování masivních neoprávněných akcí,“ řekl Pratasevič. "Hodně jsem kritizoval Alexandra Grigorjeviče (Lukašenka), ale když jsem se začal víc zabývat politickými tématy, začal jsem chápat, že dělá správnou věc, a určitě ho respektuji," poznamenal novinář v 90minutovém videu.

Ke konci rozhovoru se Pratasevič rozplakal a řekl, že se jednou chce oženit a mít děti.

"Je bolestné sledovat 'přiznání' Ramana Prataseviče. Jeho rodiče věří, že byl mučen. To není Raman, kterého znám," uvedl Franak Viačorka, jenž působí jako poradce opoziční vůdkyně Svjatlany Cichanouské. "Je rukojmím režimu a my musíme učinit vše pro to, aby byl propuštěn spolu s dalšími 460 politickými vězni," napsal na twitteru.

Jeho otec agentuře AFP řekl, že mu rozhovor způsobil bolest. "Znám svého syna velmi dobře a myslím si, že by nic takového neřekl. Zlomili ho a donutili ho, aby jim řekl, co chtějí," uvedl. "Jsem přesvědčen, že to jsou důsledky déle než týden trvajícího pobytu ve vazbě KGB," uvedl Dzmitrij Pratasevič podle serveru Meduza. "Nejdříve se ho snažili škrtit, bili ho, teď jsou vidět stopy pout," dodal. Matka novináře v rozhovoru pro list Nastojaščeje vremja upozornila, že kamera zabírá syna zdálky a zeptala se, zda to není kvůli tomu, že se mu ještě nezhojily "modřiny na nose, obličeji a krku, které byly patrné na jiném videu publikovaném minulý týden".

Šéf běloruské organizace na ochranu lidských práv Vjasna Ales Bjaljacki agentuře AFP už před odvysíláním rozhovoru řekl, že Pratasevičova slova jsou vynucena bezpečnostními složkami, jelikož čelí "neférovým, ale vážným obviněním". Novinář je podle něj přinejmenším pod psychologickým tlakem. "Cokoliv nyní říká, je čistá propaganda," dodal Bjaljacký.

Lukašenkova kancelář na žádost Reuters o komentář nereagovala.

Běloruské úřady již dříve Prataseviče označily za extremistu, který podněcoval k násilí a tvrdí, že doznání opozičníků v televizi jsou dobrovolná.

Pratasevič i Sapegaová se objevili poprvé na videích, ve kterých činili doznání, krátce po svém zatčení. Opozice už tehdy uvedla, že vystoupili pod nátlakem.

Západní státy za vynucené přistání letadla Lukašenka kritizují a zároveň zavedly vůči běloruským činitelům sankce kvůli potlačení protestů po loňských volbách. Vítězem srpnových voleb běloruské úřady opět vyhlásily hlavu státu Lukašenka, ale podle mnohých ve skutečnosti vyhrála Cichanouská, která se krátce po volbách uchýlila do sousední Litvy. V pondělí Cichanouská řekla, že je Pratasevič pravděpodobně ve vězení bit a mučen. Právník, který jej navštívil, řekl, že je v pořádku.