Běloruská sportovkyně Cimanouská letí do Vídně, pak zamíří do Varšavy

Tokio/Vídeň/Varšava - Běloruská běžkyně Kryscina Cimanouská je na cestě z Tokia do Vídně. Podle rakouských úřadů se na letišti ve Schwechatu zdrží jen krátce a bude pokračovat v cestě do Varšavy. Atletka v dějišti olympijských her požádala o polské humanitární vízum a je v péči polských diplomatů.

"Podle našich informací paní Cimanouská poletí ještě dnes do Varšavy," citovala agentura DPA mluvčího rakouského ministerstva zahraničí. Přílet z Tokia se podle informací zveřejněných na internetových stránkách letiště očekává kolem 15:00 SELČ. V tranzitní zóně ji budou doprovázet zástupci rakouského ministerstva zahraničí, o její bezpečnost bude postaráno, uvedl mluvčí resortu.

Původně se předpokládalo, že Cimanouská poletí přímo do Varšavy, na poslední chvíli ale cíl své cesty změnila. "Jak jsme opakovaně naznačovali, podrobnosti ohledně jejího letu nebudeme zveřejňovat," řekl dnes agentuře Reuters náměstek polského ministerstva zahraničí Marcin Przydacz.

Podle vedení exilové organizace Běloruský dům, která sídlí ve Varšavě, dnes do polského hlavního města z Ukrajiny přicestuje manžel atletky.

Čtyřiadvacetiletá sprinterka se s běloruskými funkcionáři dostala do konfliktu, když na sociálních sítích kritizovala vedení běloruského olympijského týmu. Reprezentační trenér Jurij Mojsevič a funkcionář Artur Šumak ji údajně nutili, aby se z Tokia předčasně vrátila do vlasti. Cimanouská se místo toho v neděli obrátila na letišti v Tokiu na japonskou policii a požádala o ochranu. Po noci strávené v letištním hotelu úspěšně požádala v dějišti olympijských her na polské ambasádě o humanitární vízum.

V rozhovoru s BBC sportovkyně řekla, že v jejím případě nejde o politický protest. "Miluji svoji zemi a nezradila jsem ji," uvedla. "Jde o chyby, jakých se dopustili naši funkcionáři na olympiádě," dodala.

Bělorusko tvrdí, že Cimanouská byla z národního týmu vyřazena kvůli svému psychickému stavu. Nicméně ona sama BBC řekla, že žádnými psychickými problémy netrpí a o ničem se ani nebavila s lékaři v olympijské vesnici.