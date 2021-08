Běloruská běžkyně Cimanouská obdržela polské humanitární vízum

Tokio - Běloruská běžkyně Kryscina Cimanouská obdržela v dějišti olympijských her polské humanitární vízum a je v přímém kontaktu s diplomaty v Tokiu. Na twitteru to oznámil náměstek polského ministra zahraničí Marcin Przydacz. V neděli atletka odmítla odletět zpět do své vlasti, k čemuž ji podle jejích slov nutilo proti její vůli vedení běloruské výpravy. Noc strávila v hotelu na letišti, následně byla na polském velvyslanectví. Dnes měla startovat v běhu na 200 metrů, místo toho ji čekaly další rozhovory s Mezinárodním olympijským výborem (MOV), který si rovněž vyžádal detailní stanovisko Běloruského olympijského výboru.

"MOV a organizátoři her v Tokiu s ní budou dál mluvit, aby zjistili, jak chce dál postupovat. Je to smůla (že přišla o svůj start), ale musíme se vyhnout spekulacím. Nasloucháme jí, podporujeme ji a zajišťujeme, aby dostala to, co chce. Bylo nám řečeno, že je spokojená," řekl mluvčí MOV Mark Adams novinářům v Tokiu.

Agentuře Reuters v neděli čtyřiadvacetiletá sprinterka řekla, že byla z olympijského týmu vyhozena po stížnostech na trenéry. Ve videu na sociální sítí pak požádala o pomoc MOV. Na letišti, kam ji odvezli zástupci běloruského týmu, se obrátila na policii a nenastoupila do letadla mířícího do Istanbulu.

"Do Běloruska se nevrátím," uvedla. Podle vyjádření Běloruského olympijského výboru ji trenéři stáhli z her na doporučení lékařů kvůli jejímu psychickému stavu. "Bylo vidět, že s ní něco je. Buď se stranila ostatních, nebo nechtěla mluvit," řekl běloruské televizi reprezentační šéftrenér Jurij Mojsevič.

Pomoc Cimanouské slíbili v neděli čeští a polští politici. Podle ministra zahraničí Jakuba Kulhánka nabídla Česká republika běžkyni vízum, aby se vyhnula nucenému návratu do vlasti. Przydacz dnes ale oznámil, že obdržela vízum polské. "Polsko udělá vše potřebné, aby jí pomohlo k pokračování ve sportovní kariéře," uvedl.

S atletkou se spojil i Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Podle zpráv z neděle měla přitom Cimanouská v plánu požádat o azyl na rakouském velvyslanectví v Tokiu. Podle šéfa rakouských olympioniků Karla Stosse to ale nebylo na pořadu dne.

Potvrdil, že běžkyni pomáhal s přípravou na olympiádu trenér rakouské atletické reprezentace Philipp Unfried. "Teď s ní ale není v kontaktu a pochopitelně ani není zapojen do diplomatických jednání. To platí i pro náš výbor. Nijak se toho neúčastníme," řekl Stoss.