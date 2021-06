Belgie díky De Bruynemu otočila duel s Dány a na ME postupuje

Radující se fotbalista Belgie Kevin De Bruyne, vlevo je autor gólu do sítě Dánska Thorgan Hazard.

Radující se fotbalista Belgie Kevin De Bruyne, vlevo je autor gólu do sítě Dánska Thorgan Hazard. ČTK/AP/Wolfgang Rattay

Kodaň - Fotbalisté Belgie otočili zápas proti Dánsku a po výhře 2:1 si zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy. Favorita táhl navrátilec po zranění Kevin de Bruyne, který přišel na hřiště do druhé půle za stavu 0:1, poté co se ve 2. minutě trefil Yussuf Poulsen. Hvězdný belgický záložník ale nejprve přihrál na vyrovnání Thorganu Hazardovi a v 70. minutě dokonal obrat tvrdou ranou z hranice pokutového území.

"Je to už nějaký čas, co nás někdo takhle prověřil. Hráči vypadali v prvním poločase otřesení, ale ukázali, že mají zkušenosti na to, jak zápas otočit," pochválil na webu UEFA své svěřence belgický trenér Roberto Martínez a obránce Jan Vertonghen doplnil: "Dánové nás svým systémem v první půli překvapili a my byli naopak k nepoznání. Nicméně pak přišli De Bruyne, Witsel a Eden Hazard, což změnilo celý zápas."

Belgičané neprohráli už jedenácté utkání za sebou a úvodní dva duely na ME vyhráli poprvé v historii, Dánové po druhé porážce na turnaji zůstávají ve skupině B poslední a jsou blízko vyřazení. Jejich konkurenti v boji o postup Rusko s Finskem mají tři body. V posledním zápase tak musí 21. června v přímé bitvě porazit Rusko, Belgie ve stejný den vyzve Finy.

"Z tohoto zápasu si můžeme hodně vzít. Teď už je ale třeba ho uzavřít a myslet na další duel s Rusy. Ještě jsme na tomto turnaji neskončili a uděláme vše pro to, abychom Rusko porazili," slíbil dánský trenér Kasper Hjulmand.

Dánové měli v Kodani výborný vstup do zápasu. Hned po 99 sekundách využil chybnou Denayerovu rozehrávku Poulsen a ranou k levé tyči poslal domácí do vedení. Byla to druhá nejrychlejší branka v historii evropských šampionátů, dříve se prosadil jen Rus Dmitrij Kiričenko na Euru 2004 proti Řecku (za 65 sekund).

Povzbuzení svěřenci trenéra Hjulmanda dál hýřili aktivitou a o chvíli později se prodíral do další šance Mähle, brankář Courtois mu ale včas skočil pod nohy a zasáhl. Utkání pak bylo po 10. minutě na chvíli přerušeno, a jak fanoušci, tak hráči obou týmů sborově tleskali na podporu dánského fotbalisty Eriksena, který před necelým týdnem prodělal v zápase s Finskem zástavu srdce a zotavuje se v nemocnici nedaleko kodaňského stadionu.

Domácí i pak pokračovali proti favoritovi v bojovném výkonu a po půlhodině hry se prodíral do další příležitosti Damsgaard, nicméně při střele těsně minul.

Belgičané na nevýraznou první půli reagovali hned po přestávce a trenér Martínez poslal na hřiště De Bruyneho, který se zotavil ze zranění obličeje. Hvězdnému hráči Manchesteru City pak stačilo jen deset minut na hřišti, aby po parádní týmové akci našel před brankou Thorgana Hazarda, který vyrovnal. De Bruyne si připsal osmou asistenci na významném turnaji v kariéře.

Po hodině hry se sice do sestavy "Rudých ďáblů" vrátil i od ledna zraněný Witsel, nicméně hvězdou byl dál jeho parťák De Bruyne. Devětadvacetiletý Belgičan dokonal 20 minut před koncem obrat, poté co si naběhl na přihrávku na hranici pokutového území a nedal brankáři Schmeichelovi šanci. Byl to jeho 22. reprezentační gól.

"Jsem pochopitelně šťastný, ale zároveň respektuji místní fanoušky, takže než abych slavil kdovíjak bujaře, běžel jsem k místu na hřišti, kde Eriksen v sobotu zkolaboval, a zůstal v klidu," popsal následnou decentní oslavu De Bruyne.

Dánové ještě zmobilizovali síly a vrhli se za možným vyrovnáním a nejblíže byl v 87. minutě Braithwaite, jeho hlavička ale skončila jen na břevně. Belgičané tak s Dánskem neprohráli počtvrté za sebou, gól vstřelili už v 32. utkání po sobě. Postup ze základní skupiny slaví na Euru podruhé v řadě.

Dánsko - Belgie 1:2 (1:0)

Branky: 2. Poulsen - 55. T. Hazard, 70. De Bruyne. Rozhodčí: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra - Van Boekel (video, všichni Niz.). ŽK: Wass, Damsgaard, Jensen - T. Hazard. Diváci: 23.395 (omezený počet).

Dánsko: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard (84. Skov Olsen), Mähle - Wass (62. Stryger Larsen), Höjbjerg, Delaney (72. Jensen) - Poulsen (62. Nörgaard), Damsgaard (72. Cornelius), Braithwaite. Trenér: Hjulmand.

Belgie: Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Meunier, Tielemans, Dendoncker (60. Witsel), T. Hazard (90.+4 Vermaelen) - Mertens (46. De Bruyne), Lukaku, Carrasco (59. E. Hazard). Trenér: Martínez.

Tabulka:

1. Belgie 2 2 0 0 5:1 6 2. Rusko 2 1 0 1 1:3 3 3. Finsko 2 1 0 1 1:1 3 4. Dánsko 2 0 0 2 1:3 0