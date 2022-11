Belgičtí fotbalisté budou odvracet vyřazení z MS v souboji s Chorvatskem

Dauhá - Závěrečné kolo skupiny F na fotbalovém mistrovství světa v Kataru může znamenat konec jednoho z medailistů z minulého šampionátu. Zatímco vicemistrům světa Chorvatům stačí k postupu do vyřazovací fáze remíza, před čtyřmi lety bronzoví Belgičané budou nejspíš potřebovat ve vzájemném utkání zvítězit. Ve druhém duelu skupiny bude Maroko hájit druhou příčku proti Kanadě. Oba zápasy začnou ve čtvrtek v 16:00 SEČ.

Chorvatsko je po bezbrankové remíze s Marokem a výhře 4:1 nad Kanadou o skóre v čele tabulky, na nerozhodný výsledek v závěrečném utkání ale nechce spoléhat. "Takhle vůbec neuvažujeme. Belgie bude chtít vyhrát, stejně jako my," prohlásil chorvatský kouč Zlatko Dalič.

Proti Kanadě se blýskl dvěma góly útočník Andrej Kramarič a Chorvatsko podruhé v historii nastřílelo v jednom utkání MS čtyři branky. Balkánský celek navíc neprohrál osm utkání v řadě.

Oba týmy se střetly osmkrát při vyrovnané bilanci tří výher. Poslední měření sil v přípravě loni v červnu ovládli Belgičané 1:0, a pro postup do play off budou zřejmě muset zvítězit i ve čtvrtek v Rajjánu. Na Chorvatsko a Maroko ztrácí bod při horším skóre, remíza by jim tak stačila jen v případě porážky afrického celku minimálně o tři branky.

"Na mistrovství světa zatím nepředvádíme nejlepší výkony. Hráli jsme se strachem z porážky, s míčem si nevěříme, nejsme to my," řekl trenér "Rudých ďáblů" Roberto Martínez po prohře 0:2 s Marokem. "Musíme se semknout. Na Chorvatsko budeme připravení," ujistil španělský kouč, který už by mohl nasadit do základní sestavy uzdraveného kanonýra Romelua Lukakua. Chybět určitě bude vykartovaný záložník Amadou Onana.

Kanada je jako jediná ve skupině bez bodu a turnaj pro ni po skupině skončí. Zámořský celek se alespoň pokusí získat první bod na MS, v součtu se šampionátem v roce 1986 zatím všech pět utkání prohrál.

"Pořád máme o co hrát. Proti Belgii jsme výkonem bavili fanoušky, proti Chorvatsku jsme poprvé skórovali a teď chceme i první vítězství," řekl kanadský kouč John Herdman.

Šampionát v Mexiku před 36 lety byl významný i pro Maroko, které na něm jedinkrát v historii prošlo do vyřazovací fáze.

"Pokud bychom postoupili ze skupiny, můžeme dojít daleko. Jsme nebezpeční pro všechny týmy," řekl marocký trenér Valíd Radžradžuí. Jeho tým šestkrát za sebou neinkasoval a v klíčovém duelu by mu znovu měla pomoct i brankářská jednička Jasín Bunú. Gólman Sevilly vynechal zápas s Belgií, protože se mu těsně před výkopem udělalo špatně.

Statistické údaje před zápasy mistrovství světa ve fotbale: Skupina F: Chorvatsko - Belgie Výkop: čtvrtek 1. prosince, 16:00 SEČ (Rajján). Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn (všichni Angl.) - Fritz (video, Něm.). Umístění v žebříčku FIFA: 12. - 2. Bilance celková: 8 3-2-3 9:6. Bilance na MS: -. Nejlepší střelci z aktuální nominace: Perišič (32) - Lukaku (60). Nejlepší střelci na turnaji: Kramarič (2) - Batshuayi (1). Zajímavosti: - soupeři mají vyrovnanou bilancí 3 výher, 2 remíz a 3 porážek - Belgie 3x za sebou s Chorvatskem neprohrála a v posledních 2 utkáních zvítězila - Chorvatsko začalo turnaj remízou 0:0 s Marokem, pak porazilo 4:1 Kanadu - Belgie v Kataru po úvodním vítězství 1:0 nad Kanadou podlehla 0:2 Maroku - Chorvatsko startuje na MS potřetí za sebou, minule získalo stříbro - Belgie hraje na MS potřetí za sebou, minule získala bronz, což je její maximum - Chorvatsko na MS prohrálo jediný z posledních 9 zápasů - Chorvatsko neprohrálo 8x za sebou, z posledních 18 zápasů utrpělo jedinou porážku - Belgie prohrála 3 z posledních 4 utkání - Courtois (Belgie) si může připsat 100. reprezentační start Kanada - Maroko Výkop: čtvrtek 1. prosince, 16:00 SEČ (Dauhá, Sumáma). Rozhodčí: Claus - Figueiredo, Manis (všichni Braz.) - Bascunan (video, Chile). Umístění v žebříčku FIFA: 41. - 22. Bilance celková: 2 0-1-1 1:5. Bilance na MS: -. Nejlepší střelci z aktuální nominace: Larin (25) - Zijach (18). Nejlepší střelci na turnaji: Davies - Abuchlál, Sabirí (všichni 1). Zajímavosti: - Maroko v dosavadních 2 utkáních s Kanadou neprohrálo, v přípravách remizovalo 1:1 a zvítězilo 4:0 - Kanada na turnaji prohrála 0:1 s Belgii a 1:4 s Chorvatskem a už nemůže postoupit - Maroko v Kataru po remíze 0:0 s Chorvatskem porazilo 2:0 Belgii - Kanada hraje na MS podruhé a poprvé od roku 1986 - Maroko startuje na MS pošesté a podruhé za sebou, ze skupiny prošlo jen v roce 1986 - Kanada prohrála všech 5 dosavadních zápasů na MS, proti Chorvatsku se dočkala první vstřelené branky - pro Maroko byla výhra nad Belgií teprve 3. vítězstvím na MS v 18 zápasech - Maroko 7x po sobě neprohrálo a v posledních 6 duelech neinkasovalo