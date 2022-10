Belgický premiér neočekává potřebu dalšího summitu EU k cenám energií

Brusel - Belgický premiér Alexander De Croo by byl "skutečně překvapen", pokud by bylo kvůli nalezení společného postupu proti vysokým cenám energií zapotřebí svolat další summit zemí Evropské unie. Dnes ráno novinářům řekl, že podle něj po noční dohodě unijních lídrů budou schopni nastíněná opatření dotáhnout do konce ministři zodpovědní za energetiku. Ti se sejdou už příští týden. Podobně se vyjádřil také lotyšský premiér Krišjánis Kariňš.

Lídři se v Bruselu schází ke druhému dni summitu poté, co v noci podpořili sadu plánů včetně spuštění společných nákupů plynu nebo nového indexu pro stanovování cen zkapalněného zemního plynu. Vyzvali také Evropskou komisi k přípravě cenového stropu na plyn spalovaný v elektrárnách, k tomuto bodu nicméně připojili několik dílčích požadavků, které mohou proces natáhnout.

De Croo dohodu označil za velký krok kupředu. V rozhovoru s novináři popsal "okamžik pravdy" na nočním jednání, kdy zastánci uvedených návrhů apelovali na Německo a další skeptické země a zdůrazňovali, že projednávaná opatření jsou potřebná.

"Ty země řekly: 'Chceme, aby to fungovalo, když budete naslouchat našim obavám,'" uvedl De Croo.

"Mám naprostou důvěru, že ministři energetiky to budou schopni vyřešit. Byl bych skutečně překvapen, kdyby byla potřeba další rada," dodal. Unijní ministři zodpovědní za energetiku se mají novými návrhy zabývat v úterý.

Lotyšský premiér na otázku, zda se příprava společných kroků proti energetické krizi může ještě vrátit k lídrům zemí EU, odpověděl spíše odmítavě. "Je to na ministrech pro energetiku. Jsem přesvědčen, že budou schopni všechno vyřešit," uvedl.