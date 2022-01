Belgické pasy vzdají hold komiksům, s Belgičany pocestuje Tintin či Šmoulové

Brusel - Belgičané mají své komiksové hrdiny rádi natolik, že je od února neopustí ani na cestách po světě. Belgická vláda se rozhodla, že nové cestovní pasy ozdobí obrázky z nejznámějších kreslených příběhů od belgických autorů. Vedle fotografie majitele pasu tak policisté při kontrolách na hranicích uvidí reportéra Tintina, kovboje Šťastného Luka či Šmouly.

Belgičtí autoři patřili v první polovině minulého století k průkopníkům světových komiksů a jedenáctimilionová země vychází z jejich tradice do dneška. Belgická metropole je plná prodejen komiksových knih, pořádají se tu pravidelné festivaly a výstavy a desítky zdí v centru Bruselu zdobí obří malby s komiksovými motivy. Nyní se kreslené postavy dostaly i do úředních dokladů. "Je to příležitost, jak prezentovat deváté umění, komiksové příběhy, které jsou zásadní součástí naší kultury a vlivu ve světě," zdůvodnila nápad belgická ministryně zahraničí Sophie Wilm?sová.

Uvnitř pasů vydávaných od 7. února se objeví komiksoví hrdinové ztvárnění na cestách či s cestovatelskými artefakty. Čísla stránek pasu budou vepsána do komiksových bublin, přizpůsoben bude i typ písma.

Wilm?sová zdůraznila, že vládě jde nejen o propagaci belgické literatury, ale i o bezpečnost dokladů. Belgické pasy podle ní patří co do bezpečnostních prvků k nejlepším na světě, na poslední úpravu ale došlo v roce 2008, kdy se na pasy dostaly motivy belgických měst. Častější změny podoby pasů a doplňování bezpečnostních prvků má podle ministryně komplikovat práci jejich případným padělatelům.