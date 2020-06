Belgičan dostává devět let denně pizzu, kterou si neobjednal

Brusel - Devět let dostává den co den Belgičan žijící poblíž Antverp domů krabici s pizzou. Služba, kterou by uvítal nejeden milovník italského pokrmu, se pro něj změnila v noční můru. Pětašedesátiletý muž si totiž žádnou z tisícovek doručených pizz neobjednal a marně pátrá po tom, kdo mu je posílá.

"Jednoho dne u mne znenadání zazvonil kurýr a předával mi celý sloupec krabic s pizzou," popsal tento týden Jean Van Landeghem listu Het Laatste Nieuws okamžik, kdy před devíti lety začalo jeho trápení. Nejprve si myslel, že se doručovací společnost spletla, a zásilku odmítl. Když ale pizzy začaly chodit pravidelně, domyslel si, že jej někdo cíleně obtěžuje.

Gastronomické zásilky prý dostává v týdnu či o víkendu, někdy dokonce i v noci. "Nemohu z toho spát, třesu se pokaždé, když na ulici slyším motorku. Hrozím se toho, že zas někdo přiveze náklad horkých pizz," popsal své martyrium.

Obrátil se prý několikrát na policii, ale ta původce záhadných zásilek neodhalila. Krabice mu chodí z různých pizzerií a restaurací, někdy dokonce i z jiného města. Občas se jejich cena vyšplhá až na stovky eur denně. Prodělávají na tom však zřejmě hlavně restaurace.

Van Landeghem prý nikdy žádnou z nich nepřijal a nezaplatil. "Mám rád pizzu, ale ne když jich je 14 za den," podotkl Belgičan. Sám si prý kupuje jen mraženou ze supermarketů.