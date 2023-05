Bek: V Karlovarském kraji může vzniknout vysoká škola zaměřená na potřebné obory

Karlovy Vary - V Karlovarském kraji by mohla vzniknout vysoká škola, zaměřená na výuku v regionálně potřebných oborech. Mohly by se na ní podílet veřejné instituce, jako například kraj, ale i soukromé firmy. Podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) by to byla vhodná forma, jak do Karlovarského kraje dostat vysokoškolské vzdělání. Zároveň ale chce podpořit i snahu Karlovarského kraje spolupracovat s univerzitami v okolních krajích na vzniku poboček škol přímo v kraji. Bek to dnes řekl při návštěvě Karlovarského kraje.

Inspiraci vidí Bek například v Německu, kde fungují školy typu "fachhofschulle", odborně nazývané univerzity aplikovaných věd. Tyto druhy škol jsou pak zásadní pro trh práce v daném regionu. Podle Beka mají výhodu v tom, že dokážou nabídnout obory, které firmy potřebují, a navíc, pokud sídlí přímo v regionu, jsou s ní více svázané, a to včetně vyučujících. Jakási polytechnická vysoká škola by přitom nemusela být zaměřena jen na technické obory, ale třeba i zdravotní nebo sociální.

Naopak opatrný je Bek k pobočkám univerzit ve vzdálenějších lokalitách. Z vlastních zkušeností z vedení brněnské Masarykovy univerzity ví, že učitelům se příliš nechce dojíždět do vzdálených míst učit. Chybí tam i přirozené svázání s regionem.

Karlovarský kraj dlouho usiluje o to, aby tam fungovala veřejná vysoká škola. Západočeská univerzita v Plzni v Chebu provozuje ekonomickou fakultu a jedná se o rozšíření oborů na pedagogické, nejprve pro první stupně základních škol, ale také o zdravotnických oborech.

Naopak některé firmy jdou při získávání odborníků jinou cestou, samy se snaží své zaměstnance vyškolit a vzdělat. Například Sokolovská uhelná usiluje o vznik polytechnického lycea, které by nabídlo obory, které zatím na veřejných školách nejsou a přitom je zaměstnavatelé potřebují. A jde zároveň o obory, které jsou perspektivní vzhledem k tomu, že Karlovarský kraj se neodvratně blíží zásadní přeměně z uhelného regionu.