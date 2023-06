Bek požádal Senát o souhlas s uzákoněním platů učitelů bez zpřesňování

Praha - Senát by měl podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) schválit uzákonění platů učitelů na 130 procentech průměrné mzdy v národním hospodářství, a to navzdory nejasnostem kolem způsobu výpočtu. Podrobnosti chce ministr dohodnout se školskými odbory, s nimiž se má sejít za deset dní, jak dnes řekl členům horní parlamentní komory. Podle senátora SLK Michaela Canova bude nutné vycházet z letošní prognózy výše průměrné mzdy v příštím roce.

"Nepůjde to jinak než predikcí v daném kalendářním roce," prohlásil Canov. Bek stejně jako pří úterním projednávání ve školském výboru upozornil na to, že prognózy vývoje platů se s ohledem na inflaci už loni každého čtvrt roku "poměrně výrazně lišily". Vždycky bude možné podle ministra zpochybňovat, které prognózy jsou správné, zda státních nebo nezávislých institucí. "Jsem zastáncem zvyšování platů učitelů a musím udělat vše pro to, aby se to stalo," uvedl ministr.

Senátor TOP 09 Tomáš Třetina namítl, že učitelské platy by neměly být předmětem dohadování. Navrhl proto, aby platy pedagogů pro příští rok byly v rozpočtu stanoveny v souladu s původním vládním návrhem na 1,404násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za loňský rok. Původní vládní návrh počítal s tím, že se toto navýšení bude týkat všech pedagogických pracovníků včetně učitelských asistentů nebo školních psychologů, koaliční poslanci jej zúžili jen na učitele.

Učitelé včetně vedoucích pracovníků loni v průměru dostávali podle informací ministerstva školství hrubý měsíční plat 48.204 korun. Do dat nebyli započteni vysokoškolští pedagogové. Průměrný hrubý měsíční výdělek učitelů odpovídal podle propočtů ministerstva 113 procentům průměrné mzdy v ČR. Průměrný plat ve veřejné sféře loni činil 45.259 korun, meziročně se zvedl o 1,1 procenta.

Nastavení platů souvisí se změnou programového prohlášení vlády. S úpravou proti původnímu návrhu nesouhlasily vedle opozice školské odbory a další organizace, které se vzdělávání v Česku věnují. K dalším pedagogickým pracovníkům, na které se podle aktuálního návrhu zákonná garance výše platu mezd vztahovat nebude, patří vychovatelé, asistenti, speciální pedagogové a školní psychologové. Zaručený objem platů bude podle zdůvodnění koaliční úpravy stanovený na danou školu podle vykázaného počtu učitelů i dalších pedagogických pozic. Bude na řediteli školy, jak tento garantovaný objem platů v tarifní a nadtarifní složce platu rozdělí.