Bek: Česko bude hledat partnery i mimo V4, Francie dává smysl díky jádru

Ilustrační foto - Premiér Petr Fiala uvedl 18. prosince 2021 v Praze do funkce nového ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (na snímku).

Ilustrační foto - Premiér Petr Fiala uvedl 18. prosince 2021 v Praze do funkce nového ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (na snímku). ČTK/Říhová Michaela

Brusel - Česká vláda hodlá v roce českého předsednictví Evropské unie více než dosud budovat vztahy se zeměmi mimo Visegrádskou skupinu, na niž se orientoval předchozí kabinet. Českým novinářům to dnes v Bruselu řekl ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. Na prvním jednání v sídle Evropské komise debatoval mimo jiné o přípravách předsednictví, které začne v červenci. Mezi nové české partnery by podle Beka měla patřit například Francie, která EU vede v současnosti. Česko podle ministra musí být také připraveno sehrát roli prostředníka ve sporu o vládu práva, který vedou unijní instituce s Polskem a Maďarskem, přičemž by nemělo slevit ze zásadních principů.

"Myslím, že tahle orientace je srozumitelná ve chvíli, kdy diskutujeme o energetickém mixu," řekl Bek s odkazem na podporu investic do jádra, za níž Francie i Česko silně lobbovaly. Unijní země v současnosti chystají připomínky k návrhu Evropské komise, aby bylo jádro za určitých podmínek označeno jako udržitelný zdroj, což má přilákat investory. Právě takzvaná taxonomie patřila vedle klimatických návrhů a příprav českého předsednictví k tématům, o nichž dnes Bek v komisi debatoval. Sešel se mimo jiné s českou místopředsedkyní komise Věrou Jourovou či maďarským eurokomisařem Olivérem Várhelyim.

Česko se podle Beka vedle Francie, kterou vláda přímo zmínila ve svém programovém prohlášení, má zaměřit i na užší spolupráci s Německem či dalšími státy mimo Visegrádskou skupinu, do níž patří kromě Česka i Maďarsko, Polsko a Slovensko.

Bez ohledu na priority předsednictví, na nichž se vláda zatím neshodla, se Česko bude muset od července vyrovnat s rolí prostředníka ve stále vyhrocenější debatě o principech právního státu, kterou vede EU s Budapeští a Varšavou.

"Musíme dokázat věrohodně spojit svoji hodnotovou orientaci s rolí moderátora té evropské debaty, což nebude jednoduché, ale já věřím tomu, že se nám ta cesta podaří najít," prohlásil Bek. Dodal, že by vláda neměla slevit ze svých postojů, které měli její členové ještě loni v opozici. Tehdy řada z nich kritizovala postoj kabinetu Andreje Babiše jako příliš vstřícný k problémům s vládou práva v Polsku či Maďarsku.

"Pokud si dobře vzpomínám na postoje z opozičních dob, tak z některých principů nemůžeme slevit," připomněl ministr například hlasování Senátu, který přivítal přijetí pravidel podmiňujících čerpání z unijního rozpočtu dodržováním principů právního státu. Spor o jejich uplatňování by se mohl protáhnout až do českého předsednictví. Vláda Petra Fialy se však zatím k tomuto tématu jednoznačně nepostavila a podle Beka ji čeká velká debata.