Beachvolejbalový pár Nausch Sluková, Havelková se rozpadl

Praha - Plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Helena Havelková už nebudou hrát spolu. Přední česká dvojice v tiskové zprávě uvedla, že po necelém roce její spolupráce skončila.

Elitní beachvolejbalistka Nausch Sluková se dala s bývalou kapitánkou šestkové volejbalové reprezentace Havelkovou dohromady loni v srpnu. Pod vedením trenéra Simona Nausche vyhlásily cíl probojovat se na olympiádu v Paříži, tento záměr jim však nevyšel. "Je to definitivní. Sport přináší krásné emoce při výhrách, ale také zklamání, což je bohužel tento případ," řekla Nausch Sluková.

Tým měl nadějný start, v listopadu mu na prvním společném turnaji kategorie Elite v Kapském Městě jen těsně unikl postup do čtvrtfinále. Na challengeru v australském Torquay pak Nausch Sluková s Havelkovou skončily páté, na tyto výsledky se jim však už nepodařilo navázat.

"Do tohoto projektu jsme všichni šli s velkým očekáváním a jasným cílem dostat se do Paříže 2024, ačkoliv jsme věděli, že to bude extrémně náročné. Já se vracela na kurty po porodu, Helča se učila nový sport. Bohužel výsledkový a herní progres nebyl tak rychlý, jak jsme všichni doufali. Helča po posledním turnaji v Lucembursku přišla s tím, že se trápí a rozhodla se, že už nechce v beachi pokračovat,“ uvedla Nausch Sluková, účastnice tří olympijských turnajů a vicemistryně Evropy z roku 2016.

Pětatřicetiletá Nausch Sluková i o měsíc mladší Havelková zatím nemají o nejbližší budoucnosti jasno. "S Maki a Simonem jsme měli nějaké ambice, ale realita ukázala, že jsme byli od našeho cíle daleko. Přestala jsem mít z volejbalu radost, proto jsem přišla za týmem s tím, že mi tahle mise nedává to, co jsem chtěla a proč jsem na beachvolejbal přešla,“ vysvětlila Havelková.