Tokio - Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner si účast na olympijských hrách v Tokiu představovali jinak. I když po Perušičově pozitivním testu naskočili do turnaje od druhého zápasu ve skupině, chtěli se dostat do vyřazovacích bojů. To se jim ale nepodařilo, s turnajem se rozloučili a nevědí, kdy je Japonci nechají odletět domů.

Bezprostředně po porážce s ruskými mistry světa Olegem Stojanovským a Vjačeslavem Krasilnikovem u nich převládaly negativní emoce. "Když se podívám pět až šest let zpátky, kdy jsme začínali a byl sen a cíl se dostat na olympijské hry, tak si myslím, že v tu chvíli bychom celý ten náš proces, výsledky a to, že jsme se sem kvalifikovali, brali. Ale člověk vždycky žije přítomností. Mířili jsme výš. Asi nás to bude chvíli bolet, ale určitě nekončíme," řekl Schweiner.

Jeho parťák už nechtěl rozebírat začátek olympijského pobytu, kdy se u něj prokázal koronavirus. "Ten konec je takový hodně smíšený. Zápas s Mexikem - na ten jsem hrozně pyšný za celý náš tým, jak jsme se poprali s tou situací, do které jsme se dostali. Dokázali jsme proti velmi silnému týmu předvést dobrý výkon a vyhrát. Je samozřejmě škoda, že to nestačilo na postup ze skupiny," řekl.

Už před turnajem věděli, že skupina bude vyrovnaná. "Závěr je samozřejmě obrovské zklamání. Když vaše pětiletá práce takhle vezme za své během dvou týdnů, tak to samozřejmě hodně bolí. Jestli jde na tom vidět něco pozitivního, kromě tedy mého PCR testu, tak aspoň doufám, že se od toho odpíchneme do dalších turnajů. Opravíme chyby, které nefungovaly, já trochu zapracuji na ztrátě a na fyzičce a třeba už na mistrovství Evropy předvedeme nějaký dobrý výkon a výsledek," doplnil Perušič.

Evropský šampionát ve Vídni by pro ně měl začít už 12. srpna proti domácím veteránům Clemensi Dopplerovi a Alexanderu Horstovi. Zatím přitom ani nevědí, kdy z Tokia odletí. "Zatím k sobě nemůžeme. Perun je v hotelu Princ, já Toyoko, takže jsme pořád oddělení. Podle mě bychom se setkat měli v pondělí. A co se týče odletu, pořád nevím a rozhodně se teď do kupování letenek pouštět nebudu, protože by to mohla být další katastrofa," popisoval Schweiner, přičemž stál po boku svého parťáka.

Jejich reprezentační kolegyně Barbora Hermannová, která byla v kontaktu s pozitivní Markétou Nausch Slukovou a trenérem Simonem Nauschem, splnila podmínky pro uvolnění z karantény a už je doma.

O případné další olympijské šanci za tři roky v Paříži, kde jim bude kolem 30 let, se elitní mužský pár bezprostředně po vyřazení bavit nechtěl. "Já bych tu otázku položil znovu v září nebo v říjnu," poznamenal Schweiner.