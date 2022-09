Beachvolejbalisté Perušič se Schweinerem zahájili turnaj v Paříži vítězně

Paříž - Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem zahájili turnaj Pro Tour Elite v Paříži výhrou 21:17, 17:21 a 15:12 nad nizozemským párem Stefan Boermans, Matthew Immers. Odpoledne se čeští vicemistři Evropy utkají se španělskou dvojicí Adrian Gavira, Pablo Herrera.

Nasazené jedničky Perušič se Schweinerem se v úvodním setu na zastřešeném kurtu v tenisovém areálu Roland Garros brzy ujali vedení a přes krátký výpadek v závěru jej dotáhli k vítězství. Druhá sada měla opačný průběh, takže musel rozhodnout tie-break.

V něm jako první odskočili Češi a náskok si zkušeně pohlídali až do vítězného konce. Ze čtyř letošních startů na elitním okruhu pokaždé postoupili minimálně do čtvrtfinále, v Ostravě a v Gstaadu získali stejně jako na ME v Mnichově stříbro.

V Paříži, kam se akce světového okruhu vrátila po 14 letech, jsou Perušič se Schweinerem jedinými českými zástupci v hlavní soutěži. Po turnaji plánují české jedničky ukončit sezonu.

Výsledky turnaje Pro Tour kategorie elite v plážovém volejbalu v Paříži

Muži - skupina A:

Perušič, Schweiner (1-ČR) - Boermans, Immers (9-Niz.) 2:1 (17, -17, 12),

17:00 Perušič, Schweiner - Herrera, Gavira (8-Šp.).