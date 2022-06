Beachvolejbalisté Perušič a Schweiner mohou na MS v Římě útočit na medaili

Řím - V odlišných rolích jedou oba české páry na mistrovství světa v plážovém volejbalu, které začne v pátek v Římě. Zatímco Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem patří jako šestí nasazení do širšího okruhu kandidátů na medaili, Barbora Hermannová musela po zranění spoluhráčky Marie-Sáry Štochlové pár dnů před šampionátem obnovit spolupráci s někdejší parťačkou Martinou Williams. Dosud jediným českým cenným kovem z MS je bronz Evy Ryšavé a Soni Novákové z roku 2001.

"Mistrovství světa je pro nás důležité jak bodově kvůli výchozí pozici pro olympijskou kvalifikaci, která začne v lednu, tak je to asi vrchol sezony pro všechny týmy. Navíc je to v Římě, takže to bude prestižní pro naše italské trenéry i pro nás, protože jsme tam strávili spoustu času. Moc rádi bychom tam předvedli dobrý výkon, uhráli dobrý výsledek a trochu si tak vynahradili neúspěch z loňské sezony," řekl ČTK Perušič.

Na světovém šampionátu se sedmadvacetiletý Perušič s o rok starším Schweinerem představí teprve podruhé. Před třemi lety v Hamburku obsadili jako jediní čeští zástupci 17. místo. Od té doby si připsali několik medailových umístění na turnajích světového okruhu, naposledy brali v květnu v Ostravě na špičkově obsazené akci stříbro. I proto jsou jejich ambice tentokrát vyšší.

"Čtvrtfinále je pro nás metou. Myslíme si, že do něj patříme. Cokoli navíc by byl obrovský úspěch, s čímkoli horším nemůžeme být spokojeni," prohlásil Perušič. Ve skupině se české jedničky utkají s Američany Chaimem Schalkem a Theodorem Brunnerem, Nory Mathiasem Berntsenem a Hendrikem Molem a Mosambičany Ainadinem Martinhem a Jorgem Monjanem.

"Je to skupina, kterou bychom měli vyhrát. Pokud zahrajeme dobře, tak bychom měli všechny soupeře porazit. Rozhodně to ale nebude nic jednoduchého a musíme se na to pořádně připravit," řekl Perušič, jenž se se Schweinerem od začátku června v Římě aklimatizují na předpokládané horko.

Hermannová s Williams, jež spolu naposledy hrály před více než sedmi lety, narazí na druhé nasazené Brazilky Dudu a Anu Patrícii, Rakušanky Katharinu Schützenhöferovou a Lenu Plesiutschnigovou a čínskou dvojici Wang Fan, Sia Sin-i.

Osmačtyřicet mužských i ženských párů bylo rozděleno do 12 skupin. Do play off postoupí z každé skupiny první dva týmy a čtyři nejlepší z třetích míst. Osm zbývajících dvojic na třetí příčce se utká o poslední čtyři volná místa. Celkem je na programu 216 zápasů, šampionát v proslulém sportovním komplexu Foro Italico vyvrcholí 19. června.

K největším favoritům patří olympijští šampioni a vítězové z Ostravy Anders Mol s Christianem Sörumem z Norska či Katařané Šaríf Janus s Ahmedem Tidžanem. Kvůli vyloučení Ruska chybí obhájci zlata Vjačeslav Krasilnikov s Olegem Stojanovským. Mezi ženami bude chtít sesadit Kanaďanky Sarah Pavanovou a Melissu Humanaovou-Paredesovou hlavně první tým žebříčku Katja Stamová s Raisou Schoonovou z Nizozemska nebo některá ze čtyř brazilských dvojic.