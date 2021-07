Beachvolejbalista Perušič už není kvůli covidu v izolaci a ve čtvrtek bude hrát

Tokio - Plážového volejbalistu Ondřeje Perušiče na olympijských hrách propustili z izolace po nákaze covidem-19 a ve čtvrtek nastoupí s Davidem Schweinerem proti mexickému páru José Rubio, Josué Gaxiola. Informovali o tom na svém facebookovém profilu. Do turnaje tak zasáhnou od druhého zápasu ve skupině.

Perušič se do izolace dostal jako první z českých sportovců, protože měl pozitivní test na koronavirus den po příletu speciálem z Prahy. Z této výpravy bylo nakonec pozitivně testováno šest členů, z toho čtyři sportovci. Perušiče po deseti dnech Japonci z izolačního hotelu Nice Day propustili, i když neměl původně požadované dva negativní testy.

"Včerejší (úterní) test byl opět pozitivní, nicméně Japonci jsou národ flexibilní, a proto dodrželi dosavadní tempo 'co den, to nové pravidlo,'. To poslední naštěstí bylo, že po uplynutí 10 dnů budou případy posuzovat individuálně a propuštění je možné i v případě pozitivního testu, pokud splňuje určitá kritéria," uvedl elitní mužský beachvolejbalový tým.

Český olympijský výbor informaci potvrdil s tím, že se ještě čeká na potvrzovací dopis od pořadatelů. Dnes večer by měli Perušič se Schweinerem trénovat.