BBC: Rusko hledá profesionální vojáky pro válku na Ukrajině

Moskva - Od začátku března se na úplně civilních internetových stránkách sloužících k hledání práce HeadHunter a SuperJob objevily tisíce volných míst pro vojáky, kteří uzavřou kontrakt s armádou. Děje se tak na pozadí značných ztrát ruské armády na Ukrajině, píše ruská redakce BBC na svém webu. Na základě takového inzerátu se podle jejích poznatků může budoucí "kontraktnik" již za pár týdnů ocitnout ve válce na Ukrajině. Ministerstvo obrany se k dotazům BBC nevyjádřilo.

Na webu HeadHunter se obvykle umisťují zcela civilní pracovní příležitosti pro účetní, sekretářky, manažery či programátory. Po vypuknutí války se objevily tisíce nových míst pro profesionální vojáky.

Ruský prezident Vladimir Putin opakovaně zdůrazňoval, že armáda, která válčí na Ukrajině, se skládá z profesionálních vojáků. "Máme značné ztráty, je to pro nás obrovská tragédie," prohlásil před týdnem Putinův mluvčí Dmitrij Peskov v rozhovoru s britskou televizí Sky News.

Kolik má Rusko nyní vojáků s kontraktem, není jasné. Předloni jich bylo 400.000 a plánovalo se zvýšit jejich počet na 500.000. Tito vojáci se tradičně nezískávali za pomoci internetové inzerce, upozornil expert, který si z bezpečnostních důvodů nepřál být jmenován. "Obvykle se vše dělo přes vojenské správy a náborová střediska," vysvětlil.

To potvrzují výsledky vyhledávání na serverech. HeadHunter ukazuje, že za poslední měsíc se objevily více než tři tisícovky volných míst na dotaz "voják s kontraktem". Stejný počet udává i při vyhledávání zahrnujícím "za celé období".

V HeadHunter tvrdí, že podobná volná místa se objevovala na webu i dříve. Ale z čísel vyplývá, že od konce února jich výrazně přibylo. Za tři a půl měsíce letošního roku se na webu objevilo 6800 volných míst pro profesionální vojáky. V roce 2019 jich bylo 1100, v roce 2020 5700 a v roce 2021 asi 8300.

Na dalším oblíbeném webu Superjob vyhledávač před týdnem ukázal 18.100 volných míst pro vojáky. Takové množství server ponechal bez vysvětlení.

"Ministerstvo obrany je klient jako každý jiný. Nesledujeme počet volných míst, která každý klient nabízí v rámci svého tarifu. Informace o klientech třetím stranám neposkytujeme. V daném případě nemá význam, zda jde o ministerstvo, obchodní řetězec Auchan, firmu Google, autoservis či salon nabízející manikúru," vzkázal BBC přes své tiskové oddělení šéf Superjob Alexej Zacharov.

Dalších 500 volných míst se inzeruje na webu propojeném s internetovou stránkou ministerstva obrany. Zacharov potvrdil, že jde o společný projekt Superjob a ministerstva. Lze dohledat verze tohoto webu od roku 2009. Dostupné stránky nabízely místa nesouvisející s bojovými operacemi. Ministerstvo například hledalo daňové kontrolory či právníky. Inzeráty vycházely v rubrice určené vojákům v záloze.

Nyní ministerstvo hledá úplně jiné specialisty: střelce, průzkumníky, obsluhu protiletadlových zbraní, granátometů a další potenciální účastníky bojových operací.

Novináři BBC zatelefonovali na několik inzerátů a představovali se jako potenciální vojáci ve věku 25 let po dokončení školy a povinné služby v armádě, kde řídili bojová vozidla pěchoty, dokonale zdraví a bez námitek proti vyslání na Ukrajinu. V náborových střediscích se nejvíce zajímali o zkušenosti ze služby v armádě a upřesňovali detaily v životopisu, ale po telefonu obvykle odmítali prozradit podrobnosti o příští službě. Nejčastěji zvali ke schůzce hned na příští den, i když šlo o volný den. V několika případech ale přeci jen "zájemci" po telefonu řekli, kde bude sloužit a jak rychle se ocitne v boji.

"Během deseti, maximálně 15 dnů vyřídíte vše okolo kontraktu. Krátkodobý je na tři či šest měsíců či na rok. A rovnou pojedete," prohlásili v jednom středisku na jihu Ruska. "Vše závisí na člověku. Ode dneška během pěti dnů vše vyřídíte a pak si ještě dva-tři dny počkáte na rozkaz," řekli o termínech v jiném regionu. V jednom středisku zpravodaji BBC slíbili, že do přehlídky 9. května si stihne zabojovat na Ukrajině. Jinde 8. dubna odhadli, že do boje se dostane už za týden.

Standardní kontrakt s armádou se uzavírá na období od dvou do pěti let. Opakovaný kontrakt může být od jednoho roku do deseti let. Nyní v náborových střediscích také hovořili o zjednodušeném vyřizování všech formalit.

Po vyřízení dokumentů a obdržení rozkazu se "kontraktnik" dostane do jednotky, kde se při výcviku odehraje "bojové slaďování", při kterém získá či si oživí nezbytné návyky. V jednom případě zpravodaj upřesnil, že v bojovém vozidle neseděl pět let. Nepovažovali to za problém. Postačí "slaďování", které potrvá dva týdny.

Údaje o volných místech se neustále obnovují. Třeba střelce z granátometu hledali 9. března a 6. dubna.

Platový rozptyl v inzerci je veliký: většina inzerátů slibuje rozmezí 30.000 až 50.000 rublů (asi 8100 až 13.500 Kč). Ale náborové středisko v Archangelsku slibovalo platy "od 210.000 rublů měsíčně" (asi 56.700 Kč). Zpravodaji BBC zpravidla nabízeli větší plat za službu na Ukrajině.

BBC již psala, že se ministerstvo obrany letos chytá vyplatit účastníkům operace na Ukrajině pět miliard rublů (asi 1,35 miliardy Kč).

Potenciální vojáci se mohou ocitnout v boji během několika týdnů.

"Při doplňování jednotek je důležitá reálná zkušenost člověka, který absolvoval povinnou službu a má odpovídající vojenskou specializaci a hodnost. Plusem je ochota nasadit v takových podmínkách život," tvrdí expert.

"Co si myslíte? Jedete tam, kde se střílí," odpověděli zpravodaji BBC v jednom náborovém středisku na otázku, zda ho na frontě mohou zabít.